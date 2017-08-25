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    В Минске обсудят статус Донбасса, перемирие и отвод сил - ЛНР

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (55)

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    Как сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, 6 сентября планируется обсудить соблюдение объявленного 25 августа перемирия и отведения сил у Станицы Луганской.
    Владислав Дейнего
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. На встрече контактной группы в Минске 6 сентября намерены обсудить вопросы об особом статусе Донбасса, соблюдения объявленного 25 августа перемирия и отведения сил у Станицы Луганской. Об этом сообщил полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

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    "Следующая встреча 6 сентября, вопросы по политическому урегулированию остаются те же: формула Штайнмайера и возможность ее политической поддержки контактной группой; механизмы ее применения при подготовке изменений в закон об особом статусе…", — рассказал Дейнего.

    Полпред уточнил, что представители ЛНР ожидают приступить к обсуждению подходов к применению формулы.

    "Что касается гуманитарной группы, мы ожидаем, что на этот раз будет полный состав участников с украинской стороны, мы сможем продуктивно работать. К сожалению, не все участники от Украины были на встрече (23 августа — Ред.), это создало ту обстановку, которая не позволила достичь никакого продвижения по решению гуманитарных вопросов", — рассказал Дейнего.

    Ранее сообщалось, что договоренности об очередном перемирии в Донбассе, на этот раз приуроченном к началу нового учебного года, вступили в силу в полночь 25 августа.

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