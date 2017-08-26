Украина предоставила РФ ответ на запрос по задержанному в Донбассе Агееву

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости Украина. Украина представила ответ на запрос по задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву, он находится в Луганской области, сообщила РИА Новости омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова ранее заявила, что направила своей украинской коллеге Валерии Лутковской обращение по задержанному в Украине Агееву. Офис омбудсмена Украины пообещал на него отреагировать. Позднее представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил РИА Новости, что Москалькова просила установить местонахождение Агеева и узнать, есть ли жалобы на условия содержания и по оказанию медицинской помощи. Чаплыга заявил, что "жалоб от него никаких не поступало" и "собственно, это мы и ответили официально".

"Я получила ответ из Украины по Агееву, где моя коллега Лутковская сообщает, что она посетила Агеева, он находится в Луганской области, его 22 июля посетила мама, состояние его здоровья нормальное, за медицинской помощью он не обращался", — сказала Москалькова.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. По данным СМИ, среди захваченных был Агеев, который является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.