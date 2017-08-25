"Школьное" перемирие начало действовать в Донбассе

ДОНБАСС, 25 авг — РИА Новости Украина. Договоренности об очередном перемирии в Донбассе, на этот раз приуроченном к началу нового учебного года, вступили в силу в полночь 25 августа.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа в Минске договорилась о новом перемирии с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Согласно минским соглашениям от 12 февраля 2015 года, в Донбассе должен действовать всеобъемлющий режим прекращения огня. Это прописано в первом пункте Комплекса мер по урегулированию конфликта. Однако добиться устойчивого перемирия до сих пор не удалось. Попытки прекратить огонь сторонами неоднократно предпринимались в преддверии Новогодних и рождественских праздников, Пасхи, на период поминальных дней и даже на день защиты детей, который отмечается 1 июня. Только в этом году уже было четыре попытки установить перемирие.

Решение контактной группы по Донбассу об очередном бессрочном прекращении огня с 25 августа было прогнозируемым. Накануне встречи в Минске состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки". В нем главы Украины, ФРГ, Франции и России Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин поддержали объявление "школьного" перемирия.

В этом году "школьное" перемирие вступает в силу еще в момент действия "хлебного", которое было объявлено на период сбора урожая вдоль всей линии соприкосновения — с 24 июня до 31 августа. Однако оно фактически оказалось сорвано. Число обстрелов за последние недели выросло, стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, а также применении боеприпасов зажигательного действия, использование которых приводило к возгоранию домов и полей.

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Решение об очередном прекращении огня было поддержано сторонами конфликта, ОБСЕ и мировым сообществом. Стороны заявили о готовности полностью соблюдать достигнутые договоренности.

Однако, несмотря на заверения сторон в готовности соблюдать перемирие, веры в полное прекращения огня уже нет. В Киеве обеспечение бессрочного режима прекращения огня в Донбассе назвали чрезвычайно сложной задачей. По словам представителя Киева в подгруппе по безопасности Евгения Марчука, только в августе ополченцы 583 раза обстреляли территории, подконтрольные официальной власти.

"В 2015 году, когда нам также удалось достичь такой же договоренности, режим полной тишины продлился шесть недель. Теперь задача — обеспечить режим прекращения огня бессрочно. Чрезвычайно сложная задача со всех точек зрения. Но без этого режима все другие планы и намерения принципиального характера выполнить будет невозможно", — сказал Марчук.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.