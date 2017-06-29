Донецк: "хлебное" перемирие не работает

Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

В ночь со среды на четверг прифронтовой Петровский район Донецка снова подвергся артиллерийскому обстрелу – по информации местной администрации в результате последней атаки погиб один мирный житель, в нескольких кварталах зафиксированы новые разрушения жилых домов, повреждены коммуникации. По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики накануне вечером около трех часов вели обстрел на западной окраине Донецка из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных орудий.

"В среду, 28 июня, в 16:50 в результате обстрела подразделениями ВСУ поселка Старомихайловка погиб мирный житель 1961 года рождения. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм и БМП с направления Красногоровки. Всего украинские силовики выпустили 20 мин…", – говорится в сообщении на сайте Совета министров самопровозглашенной ДНР.

Сообщается, что в результате обстрелов в Петровском районе столицы шахтерского края повреждены или частично разрушены три дома, а также линия электропередачи, часть жителей района в настоящее время остаются без электроэнергии. Кроме этого, по данным оперативных сводок местных властей, в поселке Ясное под Докучаевском осколками перебит газопровод, степень повреждения объекта, а также сроки ремонтно-восстановительных работ уточняются. Неспокойно в это время и в окрестностях Горловки – накануне вечером горловчане сообщали об относительно близких к городу боях. Очевидно, что перестрелки как и прежде происходят в наиболее горячих точках вблизи линии фронта – в районе населенного пункта Зайцево на севере Горловки, а также восточнее – в стороне Светлодарска.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО тоже заявляют об обострении ситуации на фронте – прежде всего под Мариуполем и на донецком направлении. По последним данным штаба за прошедшие сутки ополченцы около сорока раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб и трое получили ранения. При этом украинские военные утверждают, что в ДНР применяют запрещенные "Минском" минометы различных калибров и ствольную артиллерию.

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Напомним, что в Донбассе с полуночи 24 июня официально действует так называемое "хлебное перемирие" на время сбора урожая. Оно было согласовано 21 июня участниками трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Ожидалось, что режим прекращения огня продлится до 31 августа, однако перестрелки в прифронтовых районах до сих пор продолжаются – противоборствующие стороны по-прежнему обвиняют друг друга в вооруженных провокациях и заявляют о систематических нарушениях "режима тишины".