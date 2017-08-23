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    "Школьное" перемирие. В Минске объявили о новом прекращении огня в Донбассе

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    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе (36)

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    Контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа, заявил полпред России в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщалось ранее, очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп проходят в среду, 23 августа, в Минске.

    "Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно", — заявил Грызлов журналистам по итогам встречи группы в Минске.

    Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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