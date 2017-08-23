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    Грызлов: необходимо утвердить "школьное перемирие" в Донбассе

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    Как отмечается, на встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов надеется, что контактная группа по урегулированию ситуации в Украине поддержит идею о новом перемирии.

    "На сегодняшней встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно", — сказал он журналистам.

    Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие на Донбассе, которое планируется ввести с 1 сентября.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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