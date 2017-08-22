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    Порошенко представит на Генассамблее ООН идею введения миротворцев в Донбасс

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    (обновлено: )26902
    По словам президента Петр Порошенко, идею введения миротворцев на Донбасс он собирается в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил во вторник, что идею введения миротворцев в Донбасс он будет презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.

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    "Идею введения миротворцев на Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке", — сказал Порошенко в Северодонецке Луганской области, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

    Он напомнил, что ранее выдвигал эту идею в ходе телефонного разговора в "нормандском формате". Также, по его словам, СММ ОБСЕ должна быть вооружена.

    "Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России", — заявил Порошенко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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