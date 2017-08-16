Мельничук и атошники. Скоро у нас все будут решать по суду Линча - Береза

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

На Троещине в Киеве случилась стычка между внефракционным народным избранником Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО. Конфликт якобы возник из-за помещения, в котором размещался: по одним источникам — детский сад, по другим — организация инвалидов. По поводу прав собственности на это здание уже несколько лет идут суды.

По словам активистов, последнее решение суда постановило, что оно должно вернуться в коммунальную собственность. По словам активистов, Мельничук заявил, что ему все равно каким было решение суда и в этом здании будет его общественная приемная. После словесной перепалки якобы и завязалась потасовка. Автомобиль нардепа оказался заблокирован на обочине после чего кто-то выбил стекло в машине. Затем прозвучали выстрелы.

В пресс-службе полиции утверждают, что стрелял охранник нардепа. Другие подробности правоохранители пока не сообщают. Расследование этого дела Национальная полиция передала военной прокуратуре. Мельничук заявил, что оружие ему не принадлежит, а "все остальное — следствие".

Случившееся в спальном районе столицы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат Борислав Береза.

УНИАН Борислав Береза

Вы были на месте стычки Мельничука и активистов?

— Я не находился на месте стычки. Там находились мои помощники. Там находилось достаточно большое количество общественных активистов. Там находились жители Троещины, которых я вчера выслушал. Поэтому что происходило, я имею представление.

Можете поделиться, из-за чего начался конфликт?

— Есть детский садик, который захватили некоторое время назад под эгидой, что это будет школа для детей-инвалидов. Что сделали через некоторое время? Сдали этот детский садик вьетнамцам, которые работают на Троещинском рынке, сделали бильярдный клуб, сделали развлекательный центр, скажем так, для взрослых. Я так объясню интеллигентно, фактически разнесли детский садик. Если вы зайдете на странички некоторых активистов, они прошли с видеокамерами внутри и засняли все, что там происходило. Город пытался достаточно давно вернуть этот садик себе в собственность и кроме того уже в бюджете выделены деньги на его ремонт, восстановление. В этом году детский садик должен полностью функционировать. Но люди захотели оставить его у себя в собственности. Вчера полиция, судебные исполнители, судебные приставы и несколько граждан пытались зайти туда. Началась стычка, потому что с той стороны появились "титушки". Но учитывая, что на Троещине с детскими садиками все плохо, то возмущенные граждане приехали разбираться. Пришли из соседних домов. Там было большое количество людей. Появились несколько нардепов. Появилась нардеп Надежда Савченко. Ей показали деньги. Она пообщалась с теми, кто хочет своих детей отдать в детский садик. Все поняла и отошла в сторону. А Мельничук сказал, что его ничего не волнует. Он рассказывал, что будет общественная приемная, потом картинная галерея. Я не знаю, ввели в обман или же он сам согласился на этот обман или он случайно попал, я не хочу разбираться. С этим будет разбираться военная прокуратура, а то, что произошло дальше, это показывает то, что если нардеп становится на сторону рейдеров, то людям будет безразлично, нардеп он, журналист, политик или кто-либо другой. Люди фактически чуть не устроили суд Линча. Это говорит в очередной раз, что есть массовое недоверие к правоохранительной системе, есть массовое недоверие ко всем тем, кто становится на неправедную сторону. В одной из этих стычек Мельничук попытался сбежать, а потом прозвучали выстрелы в сторону людей и вот кто стрелял, пусть также выясняет прокуратура. Но там было достаточно большое количество людей, которые сами принимали участие в военных действия. Я просто знаю, с кем разговаривал. Там были люди, которые проходили Саур-Могилу и Донецкий аэропорт. Они ему предъявили только одну вещь. Он прикрывался АТОшниками, а они сказали ему, что АТОшник — это не панацея и не право нарушать закон. Он начал рассказывать свое. Когда начали стрелять, эти люди не разбежались. Произошло то же самое, что было на Майдане. Они консолидировались, отобрали оружие и помогли полиции дальше проводить задержание преступников.

Украинское фото Сергей Мельничук. Архивное фото

Оружие было у кого в руках — у Мельничука или его охранника?

— В тот момент, когда уже изымали, оно было на земле.

Якобы Мельничук говорил о том, что в этом здании будет расположена его общественная приемная. Расположена ли она на этот момент?

— Конечно, нет. Она должна была появится в тот момент, когда пришли судебные исполнители. Чтобы вы просто понимали, общественная приемная нардепа может появиться не там, где он хочет, где угодно, в любом месте, а только после того, как он ее зарегистрирует и внесет в ВР список для того, чтобы она стала официальной. А Мельничук попытался, скажем так, спонтанно организовать там общественную приемную для того, чтобы помешать выселению рейдеров.

Как вы лично оцениваете эти действия либо господина Мельничука, либо его охранника? Это была самооборона или нет?

— Боевыми патронами в сторону людей без оружия? Если это самооборона, то я хотел бы понять, в чем она заключается.

Действия Сергея Пашинского именно так квалифицировали.

— Знаете, я считаю, что все гораздо проще. Я считаю, что господин Мельничук то ли по недопониманию, то ли по собственной глупости влез в рейдерский захват, либо я не знаю на самом деле, не хочу даже, чтобы потом мне говорили, что мое оценочное суждение повлияло на следствие. Люди сейчас настолько разочарованы в политиках, что депутатская неприкосновенность не является защитой. Поэтому я считаю, что следствие должно определить, что это было. Но стрелять боевыми патронами в городе в сторону людей, где были дети, где школа, где были женщины — это преступление.

Выстрелы совершались в сторону людей или в воздух?

— В сторону людей.

Какие последствия для Мельничука могут быть?

— Пусть примет решение прокуратура. По господину Мельничуку и так идут дела. Одним делом, видимо, больше для него, одним меньше, ему все равно, а справедливость должна быть восстановлена.

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С Мельничука ВР уже снимала депутатскую неприкосновенность. Лишение иммунитета распространяется на все уголовные производства или только на конкретное, по которому снимали?

— Распространяется на любые правовые действия в сторону господина Мельничука, которые производят следственные органы.

Что на сегодняшний день, после конфликта уже происходит с этим зданием?

— Садик перешел на баланс города и в ближайшее время там начнется ремонт, потому что на Троещине наблюдается жуткая нехватка садиков. На сегодняшний день очереди достигают пяти лет, а это просто недопустимо.

Ранее сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук в эфире Голоса Столицы заявил, что все разрешения на строительство в городах должна давать местная власть, чтобы был спрос с мэра.