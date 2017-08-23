"Школьное" перемирие. ФРГ заявила о необходимости "дальнейших шагов"

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Вслед за объявлением очередного перемирия на востоке Украины, которое должно вступить в силу 25 августа, необходимо предпринять шаги для дальнейшей реализации минских соглашений, заявил в среду МИД Германии.

Контактная группа на встрече в Минске в среду согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня". В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о готовности соблюдать объявленное перемирие.

"Теперь (после объявления перемирия – ред.) речь идет о том, чтобы наконец следовать дальнейшим шагам, чтобы продвинуться в реализации минского соглашения", — говорится в распространенном сообщении МИД ФРГ.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.