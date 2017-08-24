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    Аналитика и комментарии

    Хроника 23 августа: День флага, "школьное" перемирие, дело о покушении на Порошенко

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (50)

    (обновлено: )76
    Авторы изъятой в Борисполе карты без Крыма должны дать пояснения относительно такого изображения страны, по факту заведено уголовное дело.
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Накануне Украина отметила День государственного флага, в Киев прибыл глава Пентагона, в Борисполе правоохранители изъяли карту страны без Крыма, в Донбассе объявили о новом прекращении огня. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Разыскивают анонима, сообщившего о покушении на Порошенко

    Правоохранители разыскивают анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область, сообщил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    26-годовщина Независимости Украины. Цифры и факты
    РИА Новости
    Независимой Украине 26 лет: цифры и факты

    Заведено дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    "Школьное" перемирие в Донбассе

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа в связи с началом учебного года, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

    Он выразил надежду на то, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно".

    Контактная группа провела в среду очередное заседание в Минске.

    В Киеве развернули самый большой в мире флаг Украины

    В Киеве на Софийской площади в среду развернули самый большой в мире флаг Украины. Мероприятие было посвящено Дню государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, в канун Дня Независимости.

    В рамках празднования Дня государственного флага в городах страны при участии представителей государственной и местной власти прошли торжественные церемонии, концерты и фестивали.

    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Украинское фото
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины

    В Борисполе изъяли карту Украины без Крыма

    Полиция изъяла карту Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которая была установлена накануне Дня Независимости в городе Борисполь Киевской области. Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, составлены соответствующие протоколы, а авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны.

    По факту размещения карты Нацполиция завела уголовное дело,  полиция опрашивает всех, кто устанавливал, заказывал и согласовывал этот баннер.

    Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

    Посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Судана

    В МИД России подтвердили информацию о кончине посла, об обстоятельствах смерти дипломата пообещали проинформировать позже.

    Как сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин, официального заключения пока нет, если же судить по внешним факторам, причиной смерти могла стать проблема с сердцем.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: новые санкции США, Трамп против СМИ

    Трамп поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

    Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем Независимости Украины и пообещал поддержку в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.

    Трамп отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать "по-настоящему европейской страной"

    Глава Пентагона Джэймс Мэттис прибыл в Киев

    Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

    В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

    Полторак подтвердил получение летального оружия от Литвы

    Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва.

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    Ранее сообщалось, что Украина в 2016 году получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР.

    В центре Киева застрелили мужчину

    Поздно вечером в Киеве, на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Как сообщает "Киев Оперативный", врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли.

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