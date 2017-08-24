Хроника 23 августа: День флага, "школьное" перемирие, дело о покушении на Порошенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Накануне Украина отметила День государственного флага, в Киев прибыл глава Пентагона, в Борисполе правоохранители изъяли карту страны без Крыма, в Донбассе объявили о новом прекращении огня. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Разыскивают анонима, сообщившего о покушении на Порошенко

Правоохранители разыскивают анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область, сообщил в среду советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Заведено дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Школьное" перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа в связи с началом учебного года, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Он выразил надежду на то, что "школьное" перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно".

Контактная группа провела в среду очередное заседание в Минске.

В Киеве развернули самый большой в мире флаг Украины

В Киеве на Софийской площади в среду развернули самый большой в мире флаг Украины. Мероприятие было посвящено Дню государственного флага Украины, который отмечается 23 августа, в канун Дня Независимости.

В рамках празднования Дня государственного флага в городах страны при участии представителей государственной и местной власти прошли торжественные церемонии, концерты и фестивали.

В Борисполе изъяли карту Украины без Крыма

Полиция изъяла карту Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которая была установлена накануне Дня Независимости в городе Борисполь Киевской области. Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, составлены соответствующие протоколы, а авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны.

По факту размещения карты Нацполиция завела уголовное дело, полиция опрашивает всех, кто устанавливал, заказывал и согласовывал этот баннер.

Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

Посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в столице страны, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Судана

В МИД России подтвердили информацию о кончине посла, об обстоятельствах смерти дипломата пообещали проинформировать позже.

Как сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Сергей Коняшин, официального заключения пока нет, если же судить по внешним факторам, причиной смерти могла стать проблема с сердцем.

Трамп поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем Независимости Украины и пообещал поддержку в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.

Трамп отметил, что США всегда поддерживали стремления Украины стать "по-настоящему европейской страной"

Глава Пентагона Джэймс Мэттис прибыл в Киев

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины.

В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Полторак подтвердил получение летального оружия от Литвы

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов принять от стран-партнеров помощь в виде летального оружия, однако на данный момент его предоставила только Литва.

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Ранее сообщалось, что Украина в 2016 году получила от Литвы 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР.

В центре Киева застрелили мужчину

Поздно вечером в Киеве, на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Как сообщает "Киев Оперативный", врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли.