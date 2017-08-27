Силовики рассказали об обстрелах в зоне АТО

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявляют о сокращении числа обстрелов своих позиций в Донбассе в воскресенье и сообщают, что с начала суток зафиксировали 13 неприцельных обстрелов.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. В целом противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. В то же время с начала суток уже зафиксировано 13 случаев открытия неприцельного огня", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным силовиков, ополченцы вели обстрелы в районе поселка Водяное на приморском направлении и по Авдеевской промзоне на донецком направлении. На луганском направлении обстрелов не было. Военные утверждают, что не применяли оружие в ответ на обстрелы ополченцев.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.