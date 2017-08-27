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    Силовики рассказали об обстрелах в зоне АТО

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (67)

    (обновлено: )54
    По информации пресс-центра АТО, в течение воскресенья обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной, ополченцы существенно уменьшили количество обстрелов.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявляют о сокращении числа обстрелов своих позиций в Донбассе в воскресенье и сообщают, что с начала суток зафиксировали 13 неприцельных обстрелов.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
    В Донбассе начало работу "школьное" перемирие

    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

    "В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно стабильной. В целом противник существенно уменьшил количество обстрелов наших позиций и не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров. В то же время с начала суток уже зафиксировано 13 случаев открытия неприцельного огня", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    По данным силовиков, ополченцы вели обстрелы в районе поселка Водяное на приморском направлении и по Авдеевской промзоне на донецком направлении. На луганском направлении обстрелов не было. Военные утверждают, что не применяли оружие в ответ на обстрелы ополченцев.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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