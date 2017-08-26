Национальная полиция Украины

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители в Донбассе продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями в регионе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Блокпосты, улицы населенных пунктов, железнодорожные и автовокзалы, места массового скопления людей — оперативная обстановка в области контролируемая. Согласно приказу председателя Национальной полиции Украины в связи с массовыми мероприятиями введен усиленный вариант несения службы.", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины Полиция в Донбассе переходит на усиленный режим работы

Всего в охране общественного порядка задействовано около 400 нарядов полиции, в том числе, группы быстрого реагирования, мобильные блокпосты, автопатрули.

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Кроме того, на ночное дежурство ежедневно заступают бойцы спецподразделения КОРД, в местах массового скопления людей дежурят кинологи. На выходных увеличивается количество людей, пересекающих блокпосты, поэтому в настоящее время увеличено количество личного состава, который осуществляет проверки.

Напомним, 24 августа в Украине состоялись торжественные мероприятия по случаю 26-ой годовщины Независимости.