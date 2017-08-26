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    Политика

    РФ блокирует введение миротворцев ООН в Донбасс - МИД

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (57)

    (обновлено: )8410
    Заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко подчеркнул, что правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны в Донбассе.
    Вадим Пристайко
    Радіо Свобода

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Ведение миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе блокирует Россия, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

    По его словам, украинское правительство рассматривает различные дополнительные механизмы прекращения войны в Донбассе.

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    "Если минские соглашения за три года не привели к миру, может быть, какие-то дополнительные механизмы, которые мы должны принять, как украинское правительство, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате", — сказал Пристайко в эфире Радио Свобода.

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    "Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант — обеспечение (Донбасса — Ред.) миротворцами ООН. Безусловно, мы знаем, кто это блокирует — та же Россия, которая стоит за спиной у боевиков", — сказал Пристайко.

    Как сообщалось, 24 августа во время встречи в Киеве президент Петр Порошенко и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. В России ранее уже заявляли, что введение миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе попыткой помешает процессу реализации минских соглашений. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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