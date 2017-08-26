Восстановление дорог Донбасса стоит 10 млрд грн - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

До конца 2017 года в Донецкой области должны отремонтировать 12 мостов и путепроводов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, несколько объектов уже почти завершены. Однако возникли некоторые финансовые проблемы. Жебривский говорит, что там, где ремонт производится за счет областных средств — проблем нет, а вот там, где выделяются деньги государственные — большие задержки.

Также Павел Жебривский добавил, что до конца года из областного бюджета смогут направить на ремонт дорог около миллиарда гривен.

Хватит ли этих денег, и как сейчас продвигается ремонт дорог и мостов в Донецкой области, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Донецкой области Дмитрий Обухов.

(текст публикуется на языке оригинала)

На яких саме ділянках в Донецькій області зараз триває ремонт?

— Зараз в основному ремонтуються дороги за напрямками в обхід так званої окупованої території, тобто від півночі до півдня, від Маріуполя до Краматорська, з виходом на Луганську область, і виходи на сусідні області, тобто Дніпропетровська, Харківська, Запорізька область. І на все це ми основні зусилля і зосереджуємо.

Саме ремонтуєте те, що вже не піддається нормальній експлуатації, чи мова йде навіть про будівництво нових ділянок, прокладання з нуля доріг?

— Ні, будівництво з нуля не йдеться, йдеться якраз про відновлення тої дорожньої інфраструктури, яка була зіпсована внаслідок проведення АТО та внаслідок того, що перерозподілилися транспортні потоки в обхід окупованих територій, і їздять замість першої категорії доріг по сільським доріжкам, і ці сільські потрібно приводити до сучасних нормативів, щоб вони могли витримати ці навантаження.

Технології сучасні використовуються? Ремонтують тимчасово? Чи вже капітально?

— Скажімо так, плануємо капітальними ремонтами, те що зараз йде проектування доріг, і вже є проекти, це, звичайно, сучасні технології. А там, де ми ще не дійшли капітальними ремонтами, там застарілі технології, тобто ямковий ремонт, щоб забезпечити хоча б проїзд техніки.

Павло Жебрівський говорив, що Бахмутський шляхопровід буде зданий 23 серпня, на День прапора, і в Соледарі буде зданий до кінця вересня. Чи вкладаються у терміни?

— Саме ці два об'єкти перебувають на стадії завершення, тут підрядники повністю вкладаються в строки. А далі будуть інші, тобто з 12 мостів, анонсованих, і ще 10 будуть вже жовтень-листопад — відкриття цих об'єктів.

Хто проводить ремонт доріг і мостів? Іноземні підрядники, чи українські?

— Це наші, місцеві компанії, тобто з Донецької області, є і з Києва, тобто зараз оці два мости, це компанії, які на Донеччині знаходяться.

Якісь складнощі з ремонтом мостів є?

— Складнощі як і в усьому будівництві. Тобто спочатку потрібна якісна проектна документація, тобто є деякі питання в ході вже ремонту, доводиться вносити зміни до проектної документації. Отримання дозволів. І найголовніше, це фінансування. Оце тут є два таких питання, де, наприклад, в Бахмуті міст будується за кошти переміщені, а не місцевого фонду, і в цьому році, день у день, все без затримки виконує роботи. А міст, який в Соледарі, який ми плануємо до кінця вересня побудувати, це за так звані кредитні кошти, тобто взяти Укравтодором під державні гарантії. І на жаль, це постанова вийшла лише в травні, і тільки після травня ми розпочали тендерні процедури, і саме тому і затримка. Планувалося міст цей в Соледарі теж у серпні відкрити рух.

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Безпроблемніше фінансувати такі роботи саме з місцевого бюджету?

— Так, це кошти швидше приходять. Але якщо це був прямий державний бюджет, тобто не кредитні кошти, тут теж у нас проблем нема, у нас є об'єкти, які фінансуються з держбюджету, тут ми теж складностей немає.

На наступний рік буде виділено 2,5 мільярди гривень. Це саме на дороги?

— Це так ми робимо плани на наступний рік… потрібно і більше коштів, але 2,5 мільярди, це те, що хоча б змогли виконати, тобто підрядні підприємства, по силам їм було. Тобто, щоб взагалі відновити, треба і 7, і 10 мільярдів, і в містах, і між містами дороги, але за рік цього не зробиш. І плануємо на наступний рік біля такої цифри — 2,5 мільярди.

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Напомним, ранее председатель правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что и средний, и ямочный ремонт часто держится одинаковый срок.