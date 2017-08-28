Силовики назвали "горячую" точку в зоне АТО за сутки

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди наших защитников нет", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

По данным силовиков, большинство обстрелов зафиксировано в районе Авдеевской промзоны и поселка Водяное. Отмечается, что на донецком направлении огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. Сообщается, что на приморском направлении несколько раз применялись крупнокалиберные пулеметы — обстрелы велись вблизи Водяного и Лебединского.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.