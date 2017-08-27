Авдеевскую промзону обстреляли из гранатометов - штаб АТО

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили режим тишины", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

На луганском направлении обстреливались позиции военных недалеко Станицы Луганской. На приморском направлении, утверждают ВСУ, обстреливались: наблюдательный пункт неподалеку от Водяного, Широкино, Павлополя. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливалась Авдеевка.