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    Авдеевскую промзону обстреляли из гранатометов - штаб АТО

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (66)

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    Согласно информации пресс-центра штаба АТО, также обстреливались позиции военных недалеко Станицы Луганской, наблюдательный пункт неподалеку от Водяного, Широкино, Павлополя.
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

    "За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили режим тишины", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

    На луганском направлении обстреливались позиции военных недалеко Станицы Луганской. На приморском направлении, утверждают ВСУ, обстреливались: наблюдательный пункт неподалеку от Водяного, Широкино, Павлополя. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстреливалась Авдеевка.

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