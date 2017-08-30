Обыски в Николаеве: криминал или политика?

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Николаев 29 августа накрыла волна массовых обысков. Их количество впечатляет – 90. В рамках производств по фактам завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз физического насилия и совершения других тяжких преступлений к депутатам и предпринимателям пришли сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" и спецподразделения Нацполиции КОРД. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

В следственные действия вовлечены десятки следователей как из Николаева, так и из других городов Украины — Киева, Запорожья, Мариуполя.

Сообщается, что обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки.

По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Энтина, обыски идут также в департаменте ЖКХ.

Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и сотрудники СБУ.

Подробнее о ситуации 29 августа сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта города Николаева Снежана Ракчеева.

Какая последняя информация об обысках? Что вам известно?

– По последним данным, Оппоблок выдвинул официальное заявление по поводу обысков. Они подтвердили, что были в домах многих депутатов, также на предприятиях и на работе, изъяли некоторые документы и, по их словам, это не что иное, как политическое давление на оппозицию.

novosti-n.org Обыски в Николаеве

Как они пишут, власть демонстрирует старые методы накануне нового политического сезона. Но ни один из депутатов из Оппоблока лично свою позицию не выявлял. Только пресс-служба пишет, что это давление на оппозицию.

Также известно, что обыски были в офисе предпринимателей, о которых наш мэр говорит: с сомнительным прошлым. Это "Мультик" Михаил Титов и также есть информация о том, что на сегодняшний момент он задержан. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко.

Титов — известный человек в городе?

— Да. Собственно, в городе это самый известный криминальный авторитет, и его все знают.

Обыски еще продолжаются?

– Информация о том, что обыски все еще идут, о том, что нашли какое-то оружие или что-то еще, нет. Происходят обыски и во время этих обысков силовики просто забирают некоторые документы, которые числятся или на политиков, или на членов их семей. Пока собирают документы.

Какова реакция жителей города на эти обыски? Что говорят?

– Некоторые пишут, что это все показательное выступление силовиков. Но это малая часть. Остальная часть города просто в шоке от того, что обыски произошли фактически у всего "Оппозиционного блока", который имеет достаточно сильные позиции в регионе.

novosti-n.org Обыски в Николаеве

Пока общество просто в шоке и не знает, что будет дальше. Никто не ожидал, что таким образом могут задержать "Мультика".

Возможно, кто-то из города уехал или из страны?

— Пока есть информация о том, что Игорь Дятлов не находится в городе Николаеве. Пишут, что он находится в Киеве, так как недавно он был в отпуске и, возможно, он еще не успел из Ниццы, где он отдыхал, приехать в Николаев.

Ранее председатель общественной организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от обысков НАБУ в НКРЭКУ пока есть только пиар-эффект.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что дела, которые сейчас находятся в руках НАБУ, позволяют говорить, что этот орган действительно может нести опасность для коррумпированных чиновников.