Обыски в Николаеве: криминал или политика?

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы
Николаев 29 августа накрыла волна массовых обысков. Их количество впечатляет – 90. В рамках производств по фактам завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз физического насилия и совершения других тяжких преступлений к депутатам и предпринимателям пришли сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" и спецподразделения Нацполиции КОРД. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
В следственные действия вовлечены десятки следователей как из Николаева, так и из других городов Украины — Киева, Запорожья, Мариуполя.
Сообщается, что обыски проходят у депутатов городского совета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки.
По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Энтина, обыски идут также в департаменте ЖКХ.
Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и сотрудники СБУ.
Подробнее о ситуации 29 августа сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор сайта города Николаева Снежана Ракчеева.
Какая последняя информация об обысках? Что вам известно?
– По последним данным, Оппоблок выдвинул официальное заявление по поводу обысков. Они подтвердили, что были в домах многих депутатов, также на предприятиях и на работе, изъяли некоторые документы и, по их словам, это не что иное, как политическое давление на оппозицию.
Как они пишут, власть демонстрирует старые методы накануне нового политического сезона. Но ни один из депутатов из Оппоблока лично свою позицию не выявлял. Только пресс-служба пишет, что это давление на оппозицию.
Также известно, что обыски были в офисе предпринимателей, о которых наш мэр говорит: с сомнительным прошлым. Это "Мультик" Михаил Титов и также есть информация о том, что на сегодняшний момент он задержан. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко.
Титов — известный человек в городе?
— Да. Собственно, в городе это самый известный криминальный авторитет, и его все знают.
Обыски еще продолжаются?
– Информация о том, что обыски все еще идут, о том, что нашли какое-то оружие или что-то еще, нет. Происходят обыски и во время этих обысков силовики просто забирают некоторые документы, которые числятся или на политиков, или на членов их семей. Пока собирают документы.
Какова реакция жителей города на эти обыски? Что говорят?
– Некоторые пишут, что это все показательное выступление силовиков. Но это малая часть. Остальная часть города просто в шоке от того, что обыски произошли фактически у всего "Оппозиционного блока", который имеет достаточно сильные позиции в регионе.
Пока общество просто в шоке и не знает, что будет дальше. Никто не ожидал, что таким образом могут задержать "Мультика".
Возможно, кто-то из города уехал или из страны?
— Пока есть информация о том, что Игорь Дятлов не находится в городе Николаеве. Пишут, что он находится в Киеве, так как недавно он был в отпуске и, возможно, он еще не успел из Ниццы, где он отдыхал, приехать в Николаев.
Ранее председатель общественной организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от обысков НАБУ в НКРЭКУ пока есть только пиар-эффект.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что дела, которые сейчас находятся в руках НАБУ, позволяют говорить, что этот орган действительно может нести опасность для коррумпированных чиновников.