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31.08.201717:10
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    Соцсети: 144 реформы Порошенко… аж уши заворачиваются

    (обновлено: )312100
    Президент Украины Петр Порошенко оказался весьма заядлым реформатором. Накануне во всеуслышание гарант объявил о проведенных в стране 144 реформах. Как отреагировали на такие речи сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине за последние несколько лет провели ни много ни мало, а ровно 144 реформы, приблизивших страну к членству в ЕС, заявил президент Петр Порошенко. В частности, по его словам, уже проведена таможенная реформа, благодаря которой половина поступлений от конфискованной контрабанды идет на ремонт дорог. "А это развитие бизнеса, туристическая и инвестиционная привлекательность страны, новые рабочие места и прочее", — добавил президент, выступая на открытии школы во Львовской области.

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    Вот украинском сегменте соцсетей отчет гаранта встретили неоднозначно: "Оказывается, что со времени избрания Гаранта — проводилось по 3,692 реформы в месяц! По 0,923 реформы — в неделю! По 0,123 реформы в день"; "Однако! Цифра поражает воображение, или у них "что-то не так" с пониманием, или у нас. Похоже, что правительство и люди живут в параллельных измерениях, и там, в другом мире, проведены 144 реформы!". "144 реформы". Думаю после 145 реформы мы по ВВП обгоним США", — пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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