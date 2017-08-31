Соцсети: 144 реформы Порошенко… аж уши заворачиваются

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине за последние несколько лет провели ни много ни мало, а ровно 144 реформы, приблизивших страну к членству в ЕС, заявил президент Петр Порошенко. В частности, по его словам, уже проведена таможенная реформа, благодаря которой половина поступлений от конфискованной контрабанды идет на ремонт дорог. "А это развитие бизнеса, туристическая и инвестиционная привлекательность страны, новые рабочие места и прочее", — добавил президент, выступая на открытии школы во Львовской области.

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Вот украинском сегменте соцсетей отчет гаранта встретили неоднозначно: "Оказывается, что со времени избрания Гаранта — проводилось по 3,692 реформы в месяц! По 0,923 реформы — в неделю! По 0,123 реформы в день"; "Однако! Цифра поражает воображение, или у них "что-то не так" с пониманием, или у нас. Похоже, что правительство и люди живут в параллельных измерениях, и там, в другом мире, проведены 144 реформы!". "144 реформы". Думаю после 145 реформы мы по ВВП обгоним США", — пишут украинцы в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook