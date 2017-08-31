Шабовта: полиция бессильна против криминала

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киеве в районе Воскресенки засекли аферистов, которые представляются сотрудниками газовой компании. Об этом сообщают местные жители.

Как отмечается, у мошенников есть списки пожилых и одиноких людей, которым молодые навязчиво рекомендуют купить газовые плиты, стоимостью 2,5 тысячи гривен. Подобные сообщения о мошенничествах с использованием удостоверений газовых компаний периодически появляются в средствах массовой информации и соцсетях.

Как бороться с таким видом мошенничества, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Шахраї намагаються зібрати гроші за начебто заміну газових плит, що треба робити, коли такі шахраї звертаються до людей?

— Насправді, сама схема шахрайства, коли використовується прикриття нібито представництва від тої чи іншої державної комунальної служби, то ця схема, на жаль, існує вже багато років в Україні. Ми пам'ятаємо, що навіть квартирні крадіжки відбувалися, перед тим як якісь там від газнагляду приходили фахівці, або щось. Тобто сам механізм, на жаль, він дуже дієвий, особливо по відношенню до людей похилого віку, які звикли довіряти саме якимось там державним службам, їм здається, що це дійсно гарантія того, що щось відбудеться. Треба брати на себе сміливість і не вірити на слово, треба намагатися перевіряти, просити телефон організації, яку вони представляють і намагатися додзвонитися і перевірити.

Украинское фото Сергей Шабовта. Архивное фото

Але вони не бояться, вони ходять по квартирах із реальними списками.

— На жаль, на сьогоднішній день не така складна проблема здобути такі списки, у нас є чимало соціальних служб, і, я думаю, що це може бути і спеціальний витік інформації, тому що ця інформація так само цінна і для тих, хто шукає одиноких людей, для того щоб квартирами їх в незаконний спосіб заволодіти, і так далі. Так, не бояться, такий сьогодні шахрайський світ. Але треба зрозуміти, що сам вид злочину — шахрайство — він налаштований на легку здобич. І як тільки сторона, яка планується як жертва, починає ставити під якісь сумніви, починає колупатися, звертатися… казати: я хочу зараз зателефонувати, перевірити, чи дійсно зараз йде така робота, абощо, то шахрай, як правило, дуже швидко тікає від такої ситуації, бо йому непотрібно бути засвіченим, і він хоче якомога довше бути в тіні свого злочину, щоб це не викликало якоїсь вже адресної пошукової діяльності з боку правоохоронної системи.

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Інколи під виглядом працівників комунальних служб працюють грабіжники. Вони дзвонять у двері, їм відчиняють, далі проникнення у будинок, грабунок і так далі. Як убезпечити себе від відверто агресивних дій, коли намагаються вломитися до пенсіонера, наприклад?

— Треба тверезо розуміти, що, на жаль, такі люди дуже слабо захищені. Враховуючи, що такі дідусі-бабусі, як правило, десь в достатньо таких запущених будівлях, де нема при вході якихось консьєржів, чи хоча б домофонів, які могли б хоча б якимось фільтром бути, то чесно кажучи, давати поради рівня "подзвонити в міліцію", складно. Але треба голосно кричати, треба хапати якийсь тяжкий предмет, кидати його у вікно, вибивати, тоді ваші крики будуть чутні і т.д. Але це дає шанс на те, що людина не залишиться сам на сам із насильницькою ситуацією.

Проблема в тому, що взагалі поліції не вистачає поки сил і досвіду справлятися з таким напливом злочинів, таких злісних, побутових, системних. На жаль, поліція не бачить, бо її керманичі постійно говорять про те, що злочинність знизилася, що все гаразд, і я боюсь, що рано чи пізно, вже виникають деінде ситуації, коли люди самосудом намагаються "віддячити" такому грабіжнику, якщо вдається його затримати, а вже після того звертаються до поліції. Це протиправні дії, але, на жаль, так чинять люди, бо бачать, що їх не захищає правоохоронна система.

Що конкретно може загрожувати власнику квартири, якщо він самотужки спробує затримати злочинця?

— Я хочу сказати, що це маловірогідна ситуація, коли він самотужки, або це може бути якась неймовірно підготовлена людина, або у неї щось там вдало під рукою буде. Насправді, дії людини, яка захищається, вони можуть завдати тільки шкоди і підняти градус агресії самої конфліктної ситуації. Тому мені складно дати однозначну пораду. Звичайно, треба себе захищати в будь-який спосіб. Але, розумієте, злодій, який прийшов, він більше всього боїться бути затриманим, він більше всього не хоче, щоб його злочин був покараний і т.д. І він буде все робити, аби втекти з місця злочину в любий спосіб. Тому навіть якщо і сусіди будуть намагатися приймати участь в затриманні, вони мають розуміти, що грабіжник буде обов'язково озброєний в якийсь спосіб. Більше за все, що у нього можуть бути десь поруч подільники, які саме цю функцію — якоїсь допомоги і підтримки при відході — будуть виконувати. Тобто до цього треба дуже обережно ставитися.

Які ще шахрайські схеми зараз популярні в Україні?

— Системним стає злочин із використанням неповнолітніх дітей, коли під всякими виглядами діти намагаються підсісти в ту чи іншу машину, видаючи себе за жертву якогось переслідування, абощо. І наївні водії, які пускають в свою машину дитину, щоб кудись її повезти і вирішити якось питання з нею, вони тут же стають жертвою переслідування вже готовою машиною зі злочинцями. Ні в якому випадку не треба тут же везти до своєї оселі, до своєї машини пускати… намагайтесь просто викликати поліцію, але не ставайте вже такими довірливими людьми, яких за одну хвилину можна перетворити в самих злодіїв, співучасників. І всі старі злочинні системні шахрайські схеми — барсеточники, дзвінкові шахраї — вони всі зараз знову посилюють свій розпал, і всі ці схеми дуже активно живуть в першу чергу в Києві, але й в інших регіонах Україні.

Якось ці шахрайські схеми відрізняються по сезонах?

— Треба сказати, що влітку, коли відпустки, дуже посилюється проблема квартирних крадіжок, і там виникає чимало питань з цим. Але взагалі сама проблема носить системний характер, і треба зрозуміти, що люди, навіть повертаючись з відпусток, все одно мають дбати про свою оселю, тому що кожну хвилину можуть виникнути проблеми.

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