Ждите протестов и "резкой" оппозиции. Прогнозы политолога о работе ВР

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров определил главные законопроекты новой сессии Верховной рады, которые следует принять безотлагательно. Всего в списке около полусотни проектов законов, которые должны изменить ситуацию в стране к лучшему.

Среди первоочередных премьер Владимир Гройсман назвал проект пенсионной реформы, который Совет должен быстро принять во втором чтении, чтобы с 1 октября повысить пенсии украинцам.

Кроме того, глава правительства определил еще четыре приоритетных реформы – образовательная, медицинская. Также парламент должен поддержать новые стандарты в финансовой сфере, в управлении государственной собственностью и административном управлении.

Удастся ли народным избранникам после двухмесячного летнего отпуска выполнить правительственную программу максимум, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Василий Мокан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якою буде нова парламентська сесія?

– Для того, щоб такий сценарій не став актуальним, я думаю, що зараз головне завдання фракції коаліції продемонструвати сконсолідовану позицію і ефективно ухвалювати рішення 226 голосами.

Я думаю, що нова сесія ВР розпочнеться досить гаряче, з протестами, з різкими заявами опозиційних фракцій, але, тим не менше, першим основним тестом для ВР може стати пленарний тиждень голосування за освітню реформу.

Я не думаю, що це станеться буквально в перший день сесії, у вівторок, тому що це буде відкриття сесії. Далі очікується щорічне послання президента про засади внутрішньої, зовнішньої політики, а от вже в четвер депутати можуть голосувати.

Як на мене, це найменш складна або, скажімо так, проблемна реформа з усіх п'яти анонсованих, тому що у ВР існує брак голосів стосовно підтримки реформаторських законопроектів і, зрозуміло, що такі тертя, які існують сьогодні між двома фракціями – коаліцією БПП, "Народним фронтом" можна подолати результативним голосуванням, пошуком компромісу.

Що стосується пенсійної реформи, то вже урядом, зокрема, прем'єром Гройсманом анонсовано її ухвалення до кінця вересня. Я думаю, що така перспектива є цілком можливою, тому що, по-перше, прийнято на рівні органів влади політичне рішення про підтримку пенсійної реформи в другому читанні, а також є ще дві дуже важливі причини, чому цю реформу слід проголосувати саме в вересні.

Перша — це така підготовка проекту бюджету на 2018 рік. Мало того, що на жовтень заплановано осучаснення пенсій, ще й потрібно закладати фінансові показники на наступний рік.

І друга причина — це те, що все ж таки ухвалення пенсійної реформи — це основна вимога з боку МВФ по наданню чергового траншу кредиту до кінця року і не голосування за пенсійну реформу фактично зриває плани.

Тому я думаю, що серед п'яти основних заявлених пріоритетів освітня і пенсійна — це вже ті реформи, які можуть бути ухвалені у вересні цього року.

Що залишається серед цих п'яти пакетів реформ?

– У нас залишається медична реформа. У нас залишається у підвішеному стані все ж таки земельна реформа.

До речі, було нещодавно повідомлення з боку МінАПК, що робоча група десь до кінця вересня повинна закінчити напрацювання остаточного законопроекту. Але, ми розуміємо, що медична реформа на даному етапі виглядає досить проблемною, тому що, мало того, що є брак голосів, так є ще конфлікт між профільним міністерством і профільним комітетом ВР, де все таки є різні бачення стосовно медичної реформи і є велика загроза щодо того, що медична реформа може бути проголосована частково без внесення змін, наприклад, до Бюджетного кодексу і вона фактично тоді не буде досягати задекларованої мети і буде половинчастою.

Така половинчаста реформа – це набагато гірше, ніж, наприклад, підготовка іншого консолідованого рішення. А по земельній реформі, я так розумію, ухвалене політичне рішення про відтермінування цього розгляду.

Ми знаємо, що земельна реформа також була одною з вимог МВФ, але Кабміну вдалося домовитись з кредиторами про відтермінування цієї вимоги на більш пізній термін.

В чому ви вбачаєте сенс цього відтермінування? Він більш політичний чи просто цей проект не готовий?

– Цей законопроект, по-перше, тільки напрацьовується. Ми знаємо, що у нас до кінця року діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель і треба ще цей мораторій скасувати або принаймні не продовжити. Ми знаємо, що є досить багато зацікавлених сторін і триває пошук компромісного тексту цього законопроекту.

Є досить низька підтримка у суспільстві цієї ініціативи, тому що існують дуже багато спекуляцій і політичного піару на цій темі. Тому мені здається, що земельна реформа є менш підготовленою для голосування. Відповідно, це впливає на кількість депутатів, які готові її підтримувати.

А провал земельної реформи міг би досить суттєво вдарити по іміджу не тільки ВР і влади загалом, але і ускладнити відносини в подальшому з МВФ.

Чи вдасться депутатам проголосувати за пенсійну та освітню реформи?

– Справді, пошук голосів – це нелегкий процес, але погодження, як то кажуть, результативного голосування проходить паралельно з іншими кулуарними переговорами, в тому числі, і кадровими.

Я прогнозую, що питання голосування за деякі посади у Кабміні, зокрема, часткове переформатування уряду, голосування за інші кадрові питання. Зокрема, наприклад, по голові НБУ у вересні цього року може стати тим чинником, який зміцнюватиме відносини між двома фракціями коаліції і фактично забезпечуватиме, як мінімум, їхні голоси за ці реформаторські рішення.

І плюс не забуваємо, що літом було анонсовано підготовку деяких подань з боку Генпрокуратури на депутатів різних фракцій. Такий непрямий тиск або попередження з боку правоохоронних органів також може стимулювати депутатів йти на деяку співпрацю.

Хоча я хочу сказати, що голосування за реформи анонсовані – це, справді, потрібні для держави рішення, тому що у цих галузях два десятиліття суттєвих змін не відбувалося і зараз ті пропозиції, які напрацьовані, їх, безумовно, потрібно обговорювати, але ті галузі потрібно реформувати досить давно.

Ранее, народные депутаты от БПП Владимир Арешонков, от РПЛ Олег Куприенко и от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщили, что в новом политическом сезоне каждая политсила продолжит гнуть свою линию, а голоса за реформы все так же будут собирать с трудом.