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    Общество

    Гройсман: высшее образование нужно не каждому украинцу

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    День знаний в Украине (46)

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    Премьер сказал, что традиция наличия у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 1990-е годы. Владимир Гройсман считает, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.
    Владимир Гройсман в Великобритании
    Правительственный портал

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил мнение, что высшее образование не обязательно должно быть у каждого жителя страны, передает в пятницу агентство "Украинские новости".

    Школьный колокольчик
    УНИАН
    1 сентября, День знаний. Что важно знать об образовании

    Ранее Кабинет министров Украины одобрил концепцию новой средней школы, которая предусматривает 12-летнее обучение. Первая попытка перевести школу на 12-летний цикл обучения была предпринята еще в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Однако после прихода к власти Виктора Януковича в 2010 году страна вернулась к 11-летнему обучению. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет новый закон, который радикально изменит систему образования.

    "Не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", — приводит агентство слова Гройсмана.

    Премьер отметил, что на рынке труда есть спрос на кадры, но система их подготовки не приспособлена к рынку. В частности, он констатировал, что в стране не хватает квалифицированных рабочих, но действующая система профессионально-технического образования не позволяет готовить людей, которые понимают современные технологические процессы.

    Премьер добавил, что традиция наличия у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 1990-е годы. Гройсман считает, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.

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