Кабмин выделит один млрд грн на модернизацию начального образования - премьер

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Кабинет министров в рамках проведения образовательной реформы начинает реализацию первых пилотных проектов программы "Новая украинская школа", а также выделит 1 млрд гривен на модернизацию учебного процесса в начальной школе. Как сообщается на Правительственном портале, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Из Львова. Есть ли альтернатива дармовому образованию?

"Мы выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе", — сказал глава правительства.

Премьер напомнил, что речь идет, прежде всего, о материально-техническом оснащении классов, которые должны стать дополнительным инструментом для учителей и образцом новых подходов в образовании маленьких украинцев.

Также Гройсман подтвердил, что в проект бюджета на 2018 год правительство закладывает 25-процентное повышение зарплат учителей. "Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение — в рамках 25%", — сказал он.

Премьер отметил, что запланированное увеличение зарплат станет следующим шагом правительства по повышению престижа труда украинского учителя. Первым шагом было 50-процентное увеличение зарплат, введенное с января текущего года.

Гройсман добавил, что до 1 сентября на местном уровне должны быть решены все вопросы по подготовке школ к учебному году и отопительному сезону.

"Социальная сфера должна быть готова к 1 сентября. Особое внимание — подготовке жилищного фонда, дошкольных учреждений, школ, больниц", — отметил он и добавил, что средства на проведение всех работ на местах есть, и использовать их надо максимально эффективно.

Ранее премьер-министр заявлял, что средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников. По оценкам Гройсмана, стоимость реализации реформы образования составляет 87 млрд грн.