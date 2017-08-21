1 сентября, День знаний. Что важно знать об образовании

Денис Гаевский, обозреватель

То, что система украинского образования находилась в системном кризисе задолго до "майдана", пожалуй, секретом ни для кого не было. Однако ряд проведенных ультралиберальных реформ в образовательной отрасли за последние три с половиной года лишь усугубили ситуацию.

Система образования не может существовать в безвоздушном пространстве, а является производной от экономической модели. Если Украина смирилась с уготованной коллективным Западом моделью под названием "кладбище заводов" и "аграрная сверхдержава" имени Джеффри Пайетта (таковых не может существовать в принципе), то вкладывать ресурсы в образование действительно, смысла особого нет. Можно как угодно относиться с фигуре Олега Ляшко, но он недалек от истины, когда намедни заявлял, что карьерный максимум большинства украинцев при проводимом нынешней властью политэкономическом курсе – быть автозаправщиками, вахтерами, дворниками (то бишь, "сервисменами", согласно определения Андрея Золотарева). Сделаем лишь небольшое уточнение: существует еще возможность промышлять криминалом, во что, к сожалению, вовлекается все больше людей в условиях унизительной нищеты и развала правоохранительной системы.

Процесс превращения Украины в страну массовой эмиграции не обошел стороной выпускников школ – все больше абитуриентов выбирают ВУЗы соседних стран Евросоюза, где ныне проходят обучение несколько десятков тысяч молодых украинцев, едва ли планирующих возвращаться обратно в Украину после получения дипломов. Притом тенденция будет набирать обороты по мере деградации отечественной промышленности и инфраструктуры, сокращения бюджетных мест и стипендиальных программ (что на днях уже пообещали "реформаторы" из Минфина). Пресловутая воронка цивилизационной деградации будет засасывать Украину все глубже – производства теоретически можно восстановить, привлечь внешние в внутренние инвестиции, но останутся ли в Украине специалисты, способные создавать мало-мальски технологичный продукт? Заметим, что с течением времени уехавшие за рубеж украинцы будут присылать все меньше валюты, поскольку будет постепенно перебираться целыми семьями.

К тому же, несмотря на на то, что 6 украинских ВУЗов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии "QS World University Rankings", признанный лучшим университетом Украины, ХНУ им. В.Н. Каразина, занял лишь 401-ое место (в предыдущем рейтинге ХНУ занимал 382-ое место). Увы, но приходится констатировать, что подавляющее большинство выпускников украинских университетов неконкурентоспособны на европейском рынке труда.

Не лучшим образом обстоят дела в системе среднего образования. По данным Госкомстата, в учебном году 2016/2017 количество образовательных учреждений по сравнению с предыдущим "сезоном" сократилось примерно на 400 единиц – с 17,3 тыс до 16,9 тыс. На 6 тысяч сократилось и количество учителей – с 444 тыс до 438 тыс. Процессы "оптимизации", выражаясь языком чиновников, затрагивают прежде всего сельскую местность, где в рамках так называемой "децентрализации" планируют оставить лишь "опорные" школы. По-прежнему оставляет желать лучшего материально-техническая база школ и уровень оплаты труда учителей.

Сам же процесс обучения в школах, который планируют растянуть на целых 12 лет, постепенно подменяется примитивным идеологическим воспитанием – побольше псевдопатриотизма и единомыслия, поменьше реальных знаний, умений и навыков. Органично дополняют школы в этом направлении военизированные детские лагеря, созданные "Азовом", "Свободой" и прочими националистическими праворадикальными организациями. Как тут не вспомнить, что экс-министр образования Сергей Квит являлся выходцем из "Тризуба имени Степана Бандеры".

Далеко не все в порядке с дошкольным образованием. По словам премьер-министра Гройсмана, очередь в детские садики составляет 65 тыс детей. Владимир Борисович обещает полностью решить эту проблему к 2020 году – видимо, надежным помощником станет стремительно набирающая обороты депопуляция декоммунизированной страны. Фактически в Украине за четверть века в угоду крупному капиталу уничтожили либо предельно коммерциализировали созданную во времена "преступного" советского прошлого "инфраструктуру детства", сделав ее малодоступной для широких слоев населения. На сегодняшний день физическое и интеллектуальное развитие ребенка, его рост и здоровье – это исключительно проблемы родителей, которым на помощь сбрасывающего с себя львиную долю социальных обязательств государства (ведь "кормовая база" неуклонно сжимается) рассчитывать и близко не приходится.

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Все идет к тому, что получение качественного образования станет уделом исключительно элитариев и их детей. Но ведь это и есть самая настоящая декоммунизация, которую инициировали и активно поддерживали многочисленные активисты "майдана". Напомним, что всеобщая грамотность и массовое бесплатное образование – это пережиток советской эпохи. Все-таки нужно быть последовательными, а эксперимент, именуемый "сельскохозяйственная супердержава", должен быть доведен до своего логического конца.