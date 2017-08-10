Минюст предлагает запретить заочное юридическое образование

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко выступает за полный запрет заочной формы обучения по специальности юриспруденция.

"Если ты юрист, то минимум четыре года должен отучиться стационарно. Чтобы потом ты не калечил свою судьбу и не калечил судьбу людей, с которым ты сталкиваешься, будучи адвокатом, судьей, прокурором, госслужащим", — сказал он в эфире Эспрессо.TV.

По мнению Петренко, юридическое образование за последние десятилетия извратили.

"Выпускали юристов, извините, кулинарные техникумы. Вот такой горе-специалист, который получает вот такой горе-диплом, потом через какие-то связи устроится, например, в правоохранительный орган, не зная базовых азов юридической науки, юриспруденции, прав человека, и начнет калечить судьбы других людей", — возмутился министр.

Запрет заочной формы обучения для студентов-юристов Минюст будет "фиксировать в виде концепции реформы юридического образования", — добавил Петренко.

Ранее Петренко сообщил, что украинцы в скором времени получат возможность оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельство о рождении в онлайн-режиме.