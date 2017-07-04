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    Экономика

    На реализацию закона "Об образовании" понадобится почти 90 млрд грн

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    Согласно данным, предоставленным министром образования и науки Лилиец Гриневич, значительные средства потребуются на повышение квалификации учителей.
    Лилия Гриневич
    УНИАН

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. На выполнение закона "Об образовании", который в Верховной Раде Украины планируют принять на следующей пленарной неделе (11-14 июля), понадобится около 87 миллиардов гривен, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

    По ее словам, эти средства должны быть освоены до 2030 года, пишет "Экономическая правда". 

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    "О стоимости закона трудно говорить. Эта стоимость распределена на 12 лет. Самая большая сумма, которая дополнительно требуется, это за 12-й год обучения, но этот год будет, согласно закону, в 2029-2030 годах. Также, например, там заложено повышение зарплаты учителей, которое распределяется на 5 лет. То есть эта общая сумма расписана на годы. Нужно понимать, что нет реформ без инвестиций. Или мы находим средства, или давайте просто сидеть с тем, что есть", – отметила Гриневич.

    Министерство образования и науки Украины
    План реализации концепции Новая украинская школа

    В частности, согласно данным, представленным министром, значительные средства потребуются на повышение квалификации учителей.

    "Нам нужно пропустить через повышение квалификации 20 тысяч учителей, которые будут брать первый класс в 2018-2019 учебных годах", — отметила министр, уточнив, суммы еще не согласованы с Министерством финансов и по этому поводу проходят консультации.

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    Ранее министр образования заявила. что в новом законе "Об образовании" предлагается сузить использование языков нацменьшинств, но это не ущемит конституционных прав украинских граждан.

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