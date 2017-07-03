Министр образования сообщила некоторые детали законопроекта "Об образовании"

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В новом законе "Об образовании" предлагается сузить использование языков нацменьшинств, но это не ущемит конституционных прав украинских граждан, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на встрече с журналистами в понедельник, 3 июля.

"Сейчас худшая проблема в школах нацменьшинств такая: они изучают все предметы на языке национальных меньшинств и несколько часов украинский язык. В результате, например, в венгерских школах дети, заканчивая школу, вообще не знают украинский язык. А должно быть наоборот: большинство предметов должны преподаваться на украинском языке. Мы забиваем это, как норму. Наша политика — расширить использование украинского языка", — объяснила Гриневич.

При этом Гриневич рассказала, что редакция языковой статьи проекта закона является результатом широкого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и специалистами.

"Нам пришлось искать такие формулировки, которые бы были консенсусные для того состояния, которое мы имеем сегодня. Чтобы мы могли идти вперед с продвижением украинского языка, но не забирать право языков меньшинств, которое им гарантируется Конституцией", — отметила она.

Глава МОН объяснила, что в проекте предлагается обучение на языке национальных меньшинств наряду с украинским языком.

"Национальные меньшинства требовали, чтобы мы акцентировали, что им обеспечивается право на изучение языка. Это прямая норма Конституции. Мы это написали", — подытожила она.

Министр отметила, что базовый язык, согласно закону, украинский, а "язык национальных меньшинств только в пределах, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в условиях меньшинств".

По мнению Гриневич, "раскручивание истерии" вокруг языкового вопроса в законе "Об образовании" является совершенно напрасным и необоснованным.

Ранее сообщалось, что в качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины.