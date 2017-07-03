КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. На улицах Киева появились скандальные агитационные плакаты, призывающие отказаться от русского языка, сравнивая его с инфекцией, сообщает издание "Вести".

На провокационном плакате изображен человек с высунутым языком. Последний разделили на три секции, раскрасив их в разные цвета. Зоны подписаны следующими словами: агрессия, империализм, война, смерть, сепаратизм.

Viktor Kaganovich в Facebook Провокационный агитплакат: в Киеве русский язык сравнили с инфекцией

Также на плакате содержится послание: "Российский язык — очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных, или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи". Авторы плаката советуют тем, кто общается на русском языке пользоваться "ополаскивателем для полости рта".

Кто является заказчиком рекламной кампании и с какой целью плакаты развесили по городу, неизвестно, отмечает издание. Фотографиями сити-лайтов с провокационным плакатом начали делиться пользователи социальных сетей, при этом не указывая, где именно развешаны эти баннеры.

На рекламном постере указан логотип Центра современного искусства М17, однако заместитель директора М17 Ростислав Бильдер сообщил, что организация не имеет никакого отношения к этой рекламе.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.