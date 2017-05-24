Языковые квоты на ТВ: шаг к ущемлению прав русскоязычных

РИА Новости Украина

Закон еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко, который уже заверил, что утвердит решение парламента. При этом оппозиция в Раде намерена оспорить этот документ в Конституционном суде. По мнению оппозиции, он не только ущемляет права русскоязычных граждан в Украине, но и принимался с нарушениями регламента, пишет РИА Новости.

Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

Новые правила

Первые попытки увеличить количество украинского языка на телевидении были предприняты еще при президенте Викторе Ющенко. В 2006 году было введено обязательное дублирование фильмов на украинском языке. Тогда это вызвало протесты со стороны зрителей и прокатчиков.

В 2010 году во времена президентства Виктора Януковича обязательное дублирование фильмов на украинский язык отменили, однако в кинотеатрах по-прежнему демонстрируются фильмы исключительно с украинским переводом, русскоязычные фильмы не дублируются, но сопровождаются субтитрами на государственном языке.

В 2014 году в Раду начали вносить инициативы, направленные на фактическое вытеснение русского языка из культурной жизни.

За последний год в Украине была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

В ноябре 2016 года в Украине были введены квоты на трансляцию по радио песен на украинском языке. В течение первого года действия изменений должна быть обеспечена трансляция 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная Рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

Принятый во вторник Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Документ предусматривает введение штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора за нарушение норм закона о квотах.

Закон еще должен подписать президент. Решение вступит в силу через четыре месяца после опубликования в официальной прессе.

Порошенко поддержит

Порошенко пообещал подписать закон о введении квот на телевидении, упрекнув телеканалы за низкую долю украинского языка.

"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых — на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации — не услышали. Что же, все урегулирует закон… Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ — быть! PS: все поняли, что закон подпишу?" — написал президент на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко заявил, что в принятом законе власти учли права граждан на другие языки.

Спикер ВР Андрей Парубий назвал принятое парламентом решение историческим. По его мнению, закон о квотах позволит создать "по-настоящему украинское телевидение". Парубий напомнил, что ранее принятый Радой закон о квотах для музыки стал "ренессансом украинской песни".

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По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, следующим шагом после введения квот на украинский язык на телевидении должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков в стране.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств, в том числе русского языка, в школах, судах и органах местного самоуправления, а также расширяет возможности их применения.

Ущемляет права граждан и будет оспорен

Депутаты "Оппозиционного блока" уже инициировали отмену закона о квотах на украинский язык на ТВ, так как, по их мнению, документ нарушает конституцию Украины и принят с грубым нарушением регламента Рады.

"Ряд поправок были внесены в статьи, которых не было при рассмотрении закона в первом чтении, что также запрещено регламентом. Более того, эти поправки касались статьи, которой устанавливаются штрафы для телекомпаний. В первом чтении никакого разговора о штрафах не было", — пояснил депутат Юрий Павленко.

По его мнению, введение обязательных квот приведет к падению рейтингов телеканалов и вынудит зрителей искать русскоязычный контент в интернете. Павленко также считает, что это решение не поможет украинским властям найти общий язык с русскоязычными гражданами страны.

"Мы считаем, что в сегодняшних условиях, когда есть война на востоке, когда люди нуждаются в украинском слове, в позиции украинского государства, самим себя ограничивать в возможности общаться тем языком, на котором говорят жители (восточных регионов — ред.), тоже плохо. Потому что это один из элементов проигрыша в информационной войне", — добавил депутат.

В партии назвали приятие закона о языковых квотах на телевидении наступлением на права и свободы граждан. В связи с этим "Оппозиционный блок" начал сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать этот закон не соответствующим конституции.

Схожее мнение выразил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

По его словам, этот закон является попыткой "партии войны" усилить раскол в обществе и спровоцировать новый виток противостояния.

Украинский телеканал "Интер" также выступил против закона о языковых квотах на ТВ.

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"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", — говорится в заявлении телеканала.