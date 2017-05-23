Хирург памяти. Самые скандальные заявления Вятровича

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После Революции Достоинства Институт нацпамяти возглавил бывший директор архива СБУ Владимир Вятрович. С тех пор институт стал главным локомотивом борьбы за декоммунизацию и украинизацию в стране, а Вятрович не перестает вызывать скандалы своими заявлениями.

Самые скандальные высказывания Вятровича — в подборке РИА Новости Украина.

О родственниках в РФ

В контексте обсуждения среди нардепов возможности введения визового режима с Россией не остался в стороне и Вятрович.

"Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — написал Вятрович у себя в Facebook в воскресенье, 21 мая.

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О дивизии СС "Галичина"

Перед этим в мае 2017 года Вятрович отказался признавать нацистской символику СС "Галичина", которая входила в состав немецких формирований Ваффен СС во время Второй мировой.

"В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено", — ответил Вятрович журналистам на вопрос о законности проведения во Львове мероприятий в честь 74-летия дивизии СС "Галичина".

О новом календаре праздников

"Выходной 2 мая мы отменяем, потому что этот день лишён какого-то праздничного смысла…Что касается 8-го марта, то оно не будет выходным, мы считаем, что этому дню надо вернуть его первоначальное правозащитное наполнение: это не международный женский день, а день борьбы за права женщин. Убеждён, что нас должны поддержать в этом различные женские организации, потому что советский формат с цветочками-тортиками полностью выхолащивал смысл этого дня", — заявил он 17 мая 2017 года.

Также Вятрович назвал "большой победой" то, что Украина "спокойно избавилась" от 23 февраля.

"Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались".

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О Бандере

"Для кого-то этот символ является наивысшей ценностью, за что он готов поплатиться даже своей жизнью, а для кого-то этот символ является наоборот самым большим раздражителем. Именно поэтому сейчас во время противостояния с Россией опять Бандера становится актуальным символом, потому что он с советских времен является наиболее мощным символом сначала антисоветского, а потом антироссийского сопротивления".

"Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории".

Так, 25 января 2017 года Вятрович прокомментировал слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Украина с почитанием Бандеры в ЕС не войдет.

О Великой Отечественной войне

В ноябре 2014 года Вятрович заявлял, что из украинских учебников должны изъять термин "Великая Отечественная война". Мол, все это "миф" и "советская пропаганда". И вообще, по словам директора, "для нас Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, и мы не имеем права сужать ее до Великой Отечественной".

"Мифы о Второй мировой как Великой Отечественной войне были краеугольным камнем формирования советской идентичности и остаются такими нынче в российской пропаганде, чтобы мобилизовать людей на борьбу против Украины", - говорил он в канун Дня Победы в 2016 году.

О декоммунизации

2 ноября 2016 года, говоря о первых результатах декоммунизациии, Вятрович заявил:

"Декоммунизация — это только первый шаг "гуманитарного" освобождения Украины".

"Сейчас мы снимаем коммунистические наслоения, а за ними часто идут имперские. И с ними тоже надо бороться. Я не знаю, будет ли это закон о деимпериализации или деколонизации, или вопрос будет решаться иным образом". РИА Новости Украина Праздники по-новому. Проект нового календаря от Вятровича

О Донбассе и Крыме

В августе 2015 года, говоря о Крыме и Донбассе, Вятрович назвал их "островками "совка"".

"Советская власть преднамеренно и искусственно поддерживала на этих территориях высокий уровень жизни. После распада СССР этот искусственный уровень поддерживать стало невозможно, люди обеднели, заводы и шахты стали разоряться, и для многих людей появление независимой Украины стало ассоциироваться с тем, что они стали беднее. Многие на Донбассе считают Советский союз эпохой, к которой следует вернуться. На этих настроениях как раз и играет Владимир Путин".

По материалам из открытых источников интернет