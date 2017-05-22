Над Вятровичем сгущаются тучи - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Встретив серьезное сопротивление "инакомыслящих" во время празднования Дня Победы, власть решительно взялась "закручивать гайки". Заблокировав на прошлой неделе доступ украинцев к российским социальным сетям и другим популярным ресурсам, политики решили не останавливаться на достигнутом. На выходных в СМИ просочилась информация о том, что на текущей пленарной неделе ВР может проголосовать за отмену безвизовго режима между Украиной и РФ.

Читайте также: Соцсети: это не скандал, это позор. Вятрович и дивизия СС "Галичина"

Сгущает краски и главный идеолог власти, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Чиновник-патриот призвал украинцев отказаться от общения с родственниками, которые живут в России.

О том, с чем связана такая активность руководства страны в части внезапной борьбы с "агрессором" РИА Новости Украина, рассказал политический эксперт Алексей Якубин.

В СМИ активно курсирует информация о том, что на этой неделе Рада может отменить безвизовый режим с Российской Федерацией. Насколько это реально?

— Считаю это маловероятным. Такие инициативы, скорее, являются попыткой "Народного фронта" показать какую-то свою субъектность. Подобными вещами и заявлениями политическая сила пытается вернуться в повестку дня. Делается четкий расчет на право-радикального избирателя, который будет хорошо "клевать" на такие вещи. Здесь главное — даже не прохождение этих инициатив через Верховную Раду, а банальный вброс в информационное поле, разыгрывание некоей политической игры. "Народный фронт" пытается отвоевать свое место на политическом Олимпе, не более того.

Какой будет позиция президента Петра Порошенко по этому вопросу?

— Очевидно, что подобные вещи очень сильно бьют по президенту, который также пытается заигрывать с националистами. Думаю, во власти понимают, что подобные инициативы вызовут негативную реакцию общества, часть которого кормит семьи за счет поездок на заработки в РФ. Это уже не говоря об ударе по экономике — огромное количество людей, которые трудятся в России, исправно пополняют государственную казну из заработанных денег.

Тем временем, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ. Не перегибает ли чиновник палку?

— Чем больше над Вятровичем сгущаются тучи, а его репутация портится даже за рубежом, тем более дикие заявления и инициативы он продвигает. Зато если его уберут с поста главы Института национальной памяти, он легко сможет найти себе какое-то теплое место в право-радикальных или связанных с ними организациях и дальше продолжать какую-то деятельность. Мотивация таких высказываний именно такая. Дело в том, что Вятрович стал часто попадать в какие-то громкие скандалы, с Польшей, с Израилем… Поэтому власть попытается избавиться от него. Вот чиновник и перестраховывается.

Кто стоит за Вятровичем, практически любые инициативы которого всегда утверждаются законодательно?

— Вятрович должен был создать повестку право-радикального толка, некое символическое прикрытие слабого социально-экономического курса. Вятрович инициировал декомунизацию и другие громкие процессы, которые отвлекали граждан от насущных вопросов и провалов власти. Под видом истории в общество продвигались политизированные и идеологизированные вопросы. По сути, Вятрович справлялся с функцией создателя дымовой завесы для власти, которая, тем временем, спокойно решает вопрос полного захвата государства.