наверх
22.05.201720:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Над Вятровичем сгущаются тучи - Якубин

    Тема:

    Обратная декоммунизация в Одессе (150)

    (обновлено: )52770
    Озвучивая все более громкие и нелепые заявления, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович пытается перестраховываться на случай увольнения, считает политолог Алексей Якубин.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Встретив серьезное сопротивление "инакомыслящих" во время празднования Дня Победы, власть решительно взялась "закручивать гайки". Заблокировав на прошлой неделе доступ украинцев к российским социальным сетям и другим популярным ресурсам, политики решили не останавливаться на достигнутом. На выходных в СМИ просочилась информация о том, что на текущей пленарной неделе ВР может проголосовать за отмену безвизовго режима между Украиной и РФ.

    Читайте также: Соцсети: это не скандал, это позор. Вятрович и дивизия СС "Галичина"

    Сгущает краски и главный идеолог власти, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Чиновник-патриот призвал украинцев отказаться от общения с родственниками, которые живут в России. 

    Пресс-конференция Владимира Вятровича в Экспоцентре (бывшая ВДНХ) в Киеве относительно создания Музея монументальной пропаганды СССР
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Вятрович и пропаганда: когда было/будет страшное время для Украины

    О том, с чем связана такая активность руководства страны в части внезапной борьбы с "агрессором" РИА Новости Украина, рассказал политический эксперт Алексей Якубин.

    В СМИ активно курсирует информация о том, что на этой неделе Рада может отменить безвизовый режим с Российской Федерацией. Насколько это реально?

    — Считаю это маловероятным. Такие инициативы, скорее, являются попыткой "Народного фронта" показать какую-то свою субъектность. Подобными вещами и заявлениями политическая сила пытается вернуться в повестку дня. Делается четкий расчет на право-радикального избирателя, который будет хорошо "клевать" на такие вещи. Здесь главное — даже не прохождение этих инициатив через Верховную Раду, а банальный вброс в информационное поле, разыгрывание некоей политической игры. "Народный фронт" пытается отвоевать свое место на политическом Олимпе, не более того. 

    Какой будет позиция президента Петра Порошенко по этому вопросу?

    — Очевидно, что подобные вещи очень сильно бьют по президенту, который также пытается заигрывать с националистами. Думаю, во власти понимают, что подобные инициативы вызовут негативную реакцию общества, часть которого кормит семьи за счет поездок на заработки в РФ. Это уже не говоря об ударе по экономике — огромное количество людей, которые трудятся в России, исправно пополняют государственную казну из заработанных денег. 

    Тем временем, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал украинцев порвать все связи с Россией, в частности прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ. Не перегибает ли чиновник палку?

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Прощай, российская родня? Рекомендации Вятровича и скандал в соцсетях

    — Чем больше над Вятровичем сгущаются тучи, а его репутация портится даже за рубежом, тем более дикие заявления и инициативы он продвигает. Зато если его уберут с поста главы Института национальной памяти, он легко сможет найти себе какое-то теплое место в право-радикальных или связанных с ними организациях и дальше продолжать какую-то деятельность. Мотивация таких высказываний именно такая. Дело в том, что Вятрович стал часто попадать в какие-то громкие скандалы, с Польшей, с Израилем… Поэтому власть попытается избавиться от него. Вот чиновник и перестраховывается. 

    Кто стоит за Вятровичем, практически любые инициативы которого всегда утверждаются законодательно? 

    — Вятрович должен был создать повестку право-радикального толка, некое символическое прикрытие слабого социально-экономического курса. Вятрович инициировал декомунизацию и другие громкие процессы, которые отвлекали граждан от насущных вопросов и провалов власти. Под видом истории в общество продвигались политизированные и идеологизированные вопросы. По сути, Вятрович справлялся с функцией создателя дымовой завесы для власти, которая, тем временем, спокойно решает вопрос полного захвата государства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев