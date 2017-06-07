РИА Новости Украина

Празднование Дня русского языка в Киеве 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, началось с традиционного возложения цветов к памятнику великому русскому поэту в Пушкинском парке украинской столицы. В мероприятии приняли участие сотрудники Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, представители организаций российских соотечественников, киевских общественных и творческих объединений, студенты и школьники.

В Киеве и Одессе с огромным успехом прошел поэтический моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо…". Выступления в Украине были посвящены Дню русского языка и дню рождения А.С.Пушкина.

Как сообщили РИА Новости Украина в РЦНК, по сложившейся традиции поклонники таланта Александра Сергеевича читали его бессмертные строки, а также собственные лирические произведения, посвященные любимому поэту, прямо у постамента, на котором начертано: "Пушкину от украинского народа".

РИА Новости Украина День русского языка отметили в Киеве

Во время импровизированного митинга руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин Воробьев отметил, что, несмотря на все сложности, интерес к русской культуре среди жителей Киева исключительно высок.

В рамках проекта "От Кирилла и Мефодия до Александра Сергеевича", организованного представительством Россотрудничества, многочисленным поклонникам русской словесности была предложена большая и насыщенная программа. С 24 мая практически ежедневно на разных площадках страны проходили театральные постановки русской и зарубежной классики, музыкальные и поэтические вечера, тематические экскурсии, культурные и образовательные программы для школьников.

Праздничные мероприятия по случаю Дня русского языка завершились в РЦНК в Киеве, где состоялась презентация "Поэтического атласа Киева". Уникальный "литературный путеводитель" по столице Украины представила директор киевского издательства "Лаурус" Полина Лаврова.

"Географию можно изучать по учебникам, а прочувствовать ее можно, к примеру, прочитав, поэтические строки людей, которые жили, любили, радовались, страдали в этих местах и об этом писали стихи", — сказала она.

В сборник, изданный при поддержке представительства Россотрудничества, вошли стихотворения Александра Пушкина, Федора Тютчева, Анны Ахматовой, Валерия Брюсова, Саши Черного и многих других поэтов самых разных эпох и направлений.

РИА Новости Украина День русского языка отметили в Киеве

Понравившиеся стихотворения из "Поэтического атласа Киева" прочли школьники – активные участники творческих объединений и кружков РЦНК.

Вечером многочисленные гости Центра еще глубже окунулись в мир прекрасной пушкинской поэзии. На сцене РЦНК состоялся спектакль "Да здравствует солнце!", поставленный театром "Голос" из города Хмельницкого по произведениям великого поэта.