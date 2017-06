До основания, а затем? О борьбе в Украине с русским языком и опыте Европы

Из открытых источников

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Для отвлечения общества от нескончаемой и все более мародерской войны, от вопиющей социальной несправедливости и катастрофического имущественного неравенства, от разграбления страны и граждан, тарифно-ценового беспредела и прочего разворачиваются разного рода игрища на тему если не полного запрета, то существенного ограничения русского языка и вообще всего русского.

Мотивация сих отнюдь не богоугодных деяний приводится простая, как угол дома. Это поддержка украинского языка и борьба с влиянием соседнего государства-агрессора.

Очевидно, в данный момент в стране не нашлось проблем более важных, чем борьба с русским языком, являющаяся, к тому же, совершенно бессмысленным идиотизмом. Хотите развивать украинский язык? Не вопрос! Развивайте сколько угодно. Но причем здесь русский? И если речь идет о борьбе с агрессором, то тоже не вопрос. Боритесь, но с агрессором, а не с русским языком и культурой, на которые Украина имеет не меньше, возможно, даже больше прав, чем "москали". И почему бы инициаторам очередной совершенно бесперспективной затеи по выдавливанию русского языка, не показать пример борьбы на передовой, где, кстати, очень многие бойцы являются исконно русскоязычными, но от этого они не стали меньше патриотами? Возможно, потому что гнить в окопах и погибать под обстрелами не так комфортно, как заниматься в глубоком столичном тылу провокационным нормотворчеством, ведущим к дальнейшему расколу страны.

Напомним, что недавно Верховная Рада приняла, а Порошенко подписал закон, который вводит на телевидении обязательные квоты передач и фильмов на государственном языке. Принятый документ предусматривает обязательные еженедельные квоты на украинском языке. Речь идет о 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 50% — для местных, а также 75% государственного языка для программ новостей на телевидении.

Тот факт, что подобный образчик нормотворчества противоречит действующему законодательству и Конституции, не обеспокоил ни ни народных избранников, ни так называемого гаранта той самой Конституции.

Впрочем, есть и более одиозные планы, о которых почему-то никто не говорит

Закон об отмене русского языка

На рассмотрение Верховной Рады внесен законопроект № 5670 «О государственном языке» от 19 января 2017 года, соавторами которого выступили 33 депутата от разных фракций, но, похоже, с одинаковой степенью глупости.

Документом предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Но если в школах и детских садах допускается использование языков нацменьшинств, то в вузах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Последнее обстоятельство особо веселит на фоне выхода из ЕС Великобритании вместе с самым распространенным английским языком.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Особо умиляет, что фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском.

Далее еще интереснее. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках должны дублироваться на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Электронные СМИ обяжут иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

Далее следуют предложения из арсенала знаменитого Валуевского циркуляра. За нарушение закона предлагается взимать штраф в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

Более того, за «попытки внедрения в Украине официального многоязычия» может грозить уголовная ответственность. поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

О как! За разграбление страны и доведение ее до состояния Зимбабве записывают в высшую элиту, а за русский язык пришьют "свержение государственного строя"!

На эту тему вспоминается хороший анекдот еще помаранчевых времен. За выкрикиванеи на майдане лозунга "Банду геть!" активиста Петренко осудили по статье "заклик до повалення державного ладу"…

Налицо очередная, заметим, далеко не первая за последние более четверти века активизация языкового идиотизма. Это обострение было вызвано тем, что 17 ноября 2016 года Конституционный суд Украины принялся за рассмотрение конституционности действующего с августа 2012 года закона «Об основах государственной языковой политики», известного как «закон Колесниченко-Кивалова».

Кивалов и Колесниченко, несомненно, являются одиозными персонажами. А закон их имени одни считают ущемляющим украинский язык, а другие – вполне взвешенным и даже соответствующим европейским нормам, но вмешиваться в этот спор и принимать ту или иную сторону не будем. Автор этих строк подобные споры ни о чем слышит уже скоро 30 лет с конца 1980-х годов, и от этой болтовни уже просто тошнит. Именно под эту болтовню была разворована, а теперь еще и развалена страна, причем активное участие в дерибане и развале принимали, в том числе, и так называемые патриоты.

Кстати, законом Колесниченко-Кивалова подтверждается государственный статус украинского языка, но гарантируется свободное использование региональных языков. К ним отнесены русский, белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, крымскотатарский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румынский, словацкий, венгерский, русинский, караимский и крымчацкий языки.

Действие этого положения распространяется на те языки, которые являются родными для не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию, по данным переписи. По решению местного совета или по результатам сбора подписей в отдельных случаях, с учетом конкретной ситуации такие меры могут применяться к языку, региональная языковая группа которого составляет менее 10 процентов населения.

Напомним, что 24 февраля 2014 года на волне революционной эйфории Верховная Рада проголосовала за отмену закона Колесниченко-Кивалова, что стало формальным поводом для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения и последующей аннексии полуострова Россией. Правда, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов его так и не подписал. Порошенко тоже побоялся это сделать. Таким образом, персональную ответственность за дестабилизацию ситуации в стране брать на себя никто не торопится. Через три года к этому вопросу решили вернуться, прикрывшись коллективной безответственностью Конституционного суда, который, кстати, полностью себя дискредитировал, когда способствовал совершению Януковичем конституционного переворота в 2010 году.

Но возвратимся к законопроекту № 5670 "О государственном языке" от 19 января 2017 года. Что имеем в сухом остатке, если отбросить патриотический визг, совершенно неуместный и даже провокационный в условиях войны и нестабильности в стране? К тому же, в парламент вносятся и другие, подобные этому образчики нормотворчества.

Очевидно, что в нынешней тяжелой ситуации языковый и религиозный вопросы, а также вопросы истории следует снять с повестки дня, поскольку они вносят дополнительный резкий раскол в уже расколотое общество.

Кроме того, предлагаемые в законопроекте новации грубо противоречат части 2 статьи 10 Конституции, где сказано, что государство гарантирует свободное использование во всех сферах жизни русского и других языков национальных меньшинств. Это противоречит статье 3 Конституции, где сказано, что обучение на всех уровнях системы образования на языках меньшинств является правом национальных меньшинств. Более того, новации противоречат и взятым Украиной на себя международным обязательствам, в частности закону Украины о ратификации Европейской хартии национальных языков и языков меньшинств. Подписав хартию и приняв внутренний закон, Украина раз в два года отчитывается перед Европой о том, как она защищает региональные языки и языки меньшинств во всех сферах общественной жизни – начиная от образования и медицины и заканчивая географическими названиями. Предлагаемые новации противоречат Конвенции о защите национальных меньшинств, что непременно вызовет негативную реакцию европейцев.

Кстати, в Европе очень внимательно наблюдают за языковыми упражнениями украинской власти и выражают возрастающее беспокойство на сей счет.

Очевидно, что одобрение подобного норматива станет еще одним фактором дестабилизации нашей страны, сыграет на руку Москве и сепаратизму в регионах Украины. Подобные новации вносятся в парламент без соответствующих консультаций с представителями национальных меньшинств, которые составляют, как минимум, треть населения страны. Причем проблема будет не только с Россией и русскоязычными, но также, как минимум, с Венгрией и Румынией, имеющих в Украине довольно многочисленные и компактно проживающие диаспоры и поддерживающие обучение на своих языках.

Очевидно, что все указанные меры направлены, прежде всего, против русского языка и русскоязычной культуры в Украине, ситуация с которыми в Украине является весьма сложной. Поскольку война против Москвы и поддерживаемого Москвой сепаратизма явно не клеится по причине предательства, коррупции, развала страны, экономики и армии за 25 лет, решили побороться со всем русскоязычным. К тому же, воевать с русским языком в Киеве – это намного безопаснее, чем воевать на Донбассе.

Украина без русского – это не Украина

Вообще же, попытки выжить русский язык и русскоязычную культуру из Украины являются ярчайшим проявлением хуторянской дурости и невежества.

Русский язык – это не язык национального меньшинства в Украине, как пытаются представить. И все эти Европейские хартии языков нацменьшинств по отношению к русскому языку у нас неприменимы, как и многое из того, что тянут с Запада. Русский язык в Украине – это не шведский в Финляндии, на котором говорят примерно 4% населения, но он, кстати, имеет равные права с финским. Это не полностью франкоязычный Квебек в Канаде, представляющий замкнутый анклав, в котором местное население говорит по-французски и чихать оно хотело на всякие там квоты, законы и хартии. Потому что язык – это, выражаясь в терминах Карла Юнга, коренящийся в глубинах бессознательного архетип, то есть аффективно нагруженное содержание массовой психики, а потому манипуляции в этой сфере являются не просто опасными, но бессмысленными.

Украина – это даже не федеральная Швейцария, где объединены несколько кантонов с разными народами и языками, объявленными равноправными, вплоть до экзотического ретороманского.

Если уж искать аналогии, то лучшим сравнением может служить страна-"билингва" Бельгия, в которой французский и фламандский языки являются совершенно равноправными. Как нельзя французский считать в Бельгии языком национального меньшинства, так в Украине нельзя считать таковым русский. Точно также нельзя французский в Бельгии считать иностранным по той причине, что на нем говорят в соседней Франции. Эркюль Пуаро, если предположить, что таковой существовал реально, а не только в воображении Агаты Кристи, говорил по-французски, точнее, на бельгийском варианте французского, но французом не был, не ощущал себя таковым и выражал крайнее недовольство, когда его называли французом, всячески подчеркивая, что он – именно бельгиец. Французскую и фламандскую части Бельгии невозможно разделить, хотя они существенно отличаются друг от друга, а между франкофонами и, если так можно выразиться, фландрофонами там существуют перманентные и очень серьезные «терки», и постоянно ходят разговоры о возможном разводе. Но если их разделить или придать одному из этих языков приоритет, то это уже будет не Бельгия. Да и разделить их вряд ли получится, поскольку они составляют единое диалектически взаимосвязанное целое.

Проблемы Бельгии оставим бельгийцам, но нечто подобное можно сказать об Украине, тем более что Украина намного больше и сложнее Бельгии.

Есть еще один аспект. Русская культура и русская словесность, в значительной мере, создавались либо в Украине, либо выходцами из Украины. Отдавать Москве исключительные права на эти достижения есть проявление высшей степени дурости и хуторянства. Наоборот, следует заявлять свои права на русскую культуру и словесность. Конечно, речь идет о лучших их проявлениях. Об этом уже не единожды приходилось дискутировать с разного рода "патриотами", особенно хуторянско-местечкового происхождения. Но на языке продолжают делать грязную политику, а высосанной из пальца языковой проблемой – покрывать подлость и грабеж страны.

Все это заставляет вспомнить старый афоризм: "Патриотизм – последнее прибежище негодяя". На языке оригинала: "Patriotism is the last refuge of a scoundrel". Автором этого изречения называют Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784), английского филолога, литературоведа и поэта эпохи Просвещения. Будучи сыном мелкого торговца, Джонсон из низов пробился к вершинам учености и считался одним из наиболее образованных людей своего времени. Чего, кстати, нельзя сказать о нашей "элите", ибо она как была "жлобьем", так им и осталась, даже после обогащения на разграблении страны и занятия высших ступенек в социальной иерархии.

На языковой проблеме уже давно следовало поставить точку, признав существование двух равноправных языков, то есть украинского и русского, при уважении прав остальных языков, которые, в отличие от русского, действительно следует считать языками национальных меньшинств, каковыми являются, например, крымско-татарский, болгарский, молдавский и многие другие. И Украина от этого совершено не перестанет быть Украиной. Но высосанный из пальца вопрос поднимается вновь и вновь.

Кому выгодно

По известным причинам, в современной Украине все, что связано с Россией, теперь вызывает раздражение. Повсеместно, все громче и все чаще звучат призывы едва ли не запретить русский язык, а заодно отказаться от культуры "государства-агрессора". В войне с "государством-агрессором" нынешняя власть никакими победами похвастать не может, если не считать позорного Минского договора, все более смахивающего на "акт о капитуляции", причем из шкурных интересов представителей "элиты".

Поэтому решили побороться с русским языком, который ни в коем случае нельзя однозначно идентифицировать исключительно с Россией. Другое дело, что бороться с русским языком в Киеве, тем более, на Западной Украине, намного проще и приятнее, чем воевать на Донбассе и реально отстаивать интересы страны в ходе международных переговоров.

Напрашивается закономерный вопрос: почему проблема избавления от русского языка в СМИ и замещения его украинским языком в очередной раз возникла сейчас?

Мнения на сей счет могут быть разными, но первое, что приходит на ум, это отвлечение внимания граждан от вопиющих проблем, которые нарастают, как снежный ком. Взять хотя бы ту же войну, которую стыдливо называют АТО. Победоносного окончания войны, обещанного Порошенко, нет, и не предвидится. Мира, который Порошенко при восшествии на престол обещал чуть ли не в течение нескольких месяцев, тоже не предвидится. Солдаты и гражданские погибают и калечатся. Огромные средства тратятся на войну, из них значительная часть разворовывается, и уже сформировался целый социальный пласт, который обогащается за счет войны. Мирные переговоры зашли в тупик. Причина этого тупика кроется не только в агрессивности Москвы, не только в трусливости и продажности западных "демократов", но также в подлости и шкурничестве отечественной "элиты". А русский язык на фоне, мягко говоря, не слишком успешной войны является идеальной мишенью, ударами по которой можно скрывать предательство, воровство, наживу на войне, разграбление страны.

Отсюда проистекает еще одна причина совершенно неадекватной эскалации языкового вопроса – это обостряющиеся социально-экономические проблемы, грозящие непредсказуемыми последствиями. В их числе обнищание подавляющего большинства народонаселения на фоне узкого слоя жирующих "хозяев жизни", галопирующие цены, катастрофические коммунальные тарифы. Да, собственно, достаточно одних тарифов, правительство Гройсмана взвинтило до инфернальной величины весной 2016 года, и теперь вся страна тонет в коммунальных долгах.

В любом случае, вбрасывание в общество высосанной из пальца языковой проблемы ведет к дальнейшему расколу страны. В этом смысле совершенно циничным является пункт пояснительной записки к указанному языковому законопроекту № 5670, в котором ничтоже сумняшеся утверждается, что принятие закона будет способствовать согласию в обществе.