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    Аналитика и комментарии

    Süddeutsche Zeitung: язык, вопрос политический

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    Белорусы продолжают возрождать язык своей родины, пишут мировые СМИ, связывая этот факт не только с неординарной личностью самого президента страны Александра Лукашенко, но и с конфликтом в Украине, где Минск выполняет не последнюю роль.
    Флаг Белоруссии
    RIA News

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Была еще ночь, когда первые нетерпеливые родители собрались перед минской гимназией номер 23, куда они хотели записать своих детей. Обучение в этой школе ведется на белорусском языке. "Подобные школы в Беларуси — исключения", — пишет Франк Нингуйзен на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

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    По статистике, 87% всех белорусских школьников обучаются на русском языке, и только оставшиеся 13% — на белорусском, говорится в статье. На днях газета "Наша нива" назвала это "катастрофой", "Год за годом в стране прогрессирует русификация", — писало издание.

    "Но теперь, вероятно, пришло время перемен, и предрассветная очередь на запись в школу — их первый признак. (…) В стране в целом растет интерес к белорусскому языку", — подчеркивает журналист немецкой газеты.

    "Еще два года назад мы могли выполнить пожелания всех родителей, — рассказывает  директор 23-й гимназии Ирина Пасюкович. — Но теперь все изменилось. Все больше родителей хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке. И нам, к сожалению, приходится некоторым отказывать".

    "Но "внедрение  белорусского языка в авторитарно  управляемой восточноевропейской  стране — не только желание родителей, школьников и чиновников от  образования, но еще и политика". Отныне белорусский язык "в  стране снова в моде, и это  связано как с президентом Александром Лукашенко, так и с конфликтом в Украине", — продолжает автор публикации.

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    "С тех пор  Беларусь стала намного более  недоверчива к своему большому  соседу России. Страна хочет показать  себя более независимой и суверенной. И вряд ли что-то способно символизировать это сильнее, чем расширение возможностей для национального языка, который, как и русский, является в стране официальным", — продолжает Нингуйзен. Более того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что в последнее время он все больше и больше говорит на белорусском со своим сыном, говорится в статье.

    "Отныне запустить колесо в обратную сторону будет тяжело. Все большее число родителей высказываются за обучение на белорусском языке, и число  школ с белорусским медленно растет. Вполне возможно, в Беларуси даже появится университет, где, само собой разумеется, будут преподавать на белорусском", — заключает Нингуйзен.

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