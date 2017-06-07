Süddeutsche Zeitung: язык, вопрос политический

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Была еще ночь, когда первые нетерпеливые родители собрались перед минской гимназией номер 23, куда они хотели записать своих детей. Обучение в этой школе ведется на белорусском языке. "Подобные школы в Беларуси — исключения", — пишет Франк Нингуйзен на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Украинское фото Из Одессы. Пропасть в образовании может стать непреодолимой

По статистике, 87% всех белорусских школьников обучаются на русском языке, и только оставшиеся 13% — на белорусском, говорится в статье. На днях газета "Наша нива" назвала это "катастрофой", "Год за годом в стране прогрессирует русификация", — писало издание.

"Но теперь, вероятно, пришло время перемен, и предрассветная очередь на запись в школу — их первый признак. (…) В стране в целом растет интерес к белорусскому языку", — подчеркивает журналист немецкой газеты.

"Еще два года назад мы могли выполнить пожелания всех родителей, — рассказывает директор 23-й гимназии Ирина Пасюкович. — Но теперь все изменилось. Все больше родителей хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке. И нам, к сожалению, приходится некоторым отказывать".

"Но "внедрение белорусского языка в авторитарно управляемой восточноевропейской стране — не только желание родителей, школьников и чиновников от образования, но еще и политика". Отныне белорусский язык "в стране снова в моде, и это связано как с президентом Александром Лукашенко, так и с конфликтом в Украине", — продолжает автор публикации.

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"С тех пор Беларусь стала намного более недоверчива к своему большому соседу России. Страна хочет показать себя более независимой и суверенной. И вряд ли что-то способно символизировать это сильнее, чем расширение возможностей для национального языка, который, как и русский, является в стране официальным", — продолжает Нингуйзен. Более того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что в последнее время он все больше и больше говорит на белорусском со своим сыном, говорится в статье.

"Отныне запустить колесо в обратную сторону будет тяжело. Все большее число родителей высказываются за обучение на белорусском языке, и число школ с белорусским медленно растет. Вполне возможно, в Беларуси даже появится университет, где, само собой разумеется, будут преподавать на белорусском", — заключает Нингуйзен.