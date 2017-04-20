В гетто, господа русскоязычные. Скандал вокруг Скрипки

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скрипка: "Согнать в гетто"

В четверг известный украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский, нужно согнать в гетто. Об этом он заявил во время встречи в рамках школы журналистики в Киеве.

По его мнению, такие люди имеют низкий IQ и социально опасны.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует музыканта "Украинская правда. Жизнь".

Скрипка отметил, что хотел бы жить полностью в украиноязычном обществе. "Вокруг себя я это реализовываю – общаюсь с самыми лучшими украинцами, беру на работу украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским языком, они имеют полное право искать работу в других краях", — подчеркнул музыкант.

Музыкант также поделился своим видением идеальной страны. Там, по его словам, украинский язык господствующий в обществе.

"Там на радиостанциях крутят 100% украинской музыки, а не 25-35 нищебродских процентов. В моей Стране мечты государство работает в резонансе с ведущими культурными деятелями. Там мир и абсолютная победа Украины в войне, которая сейчас идет…. Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях", — считает музыкант.

Ранее музыкант уже не раз категорично высказывался по поводу языкового вопроса в Украине. По его мнению, сейчас главной проблемой в Украине является то, что украиноязычные всегда переходят на русский язык. "Когда едешь в Карпаты или Закарпатье, в местных "генделиках" играет шансон, во Львове на радио тоже играет русская музыка, раньше был шансон популярен, не знаю, как сейчас. На дискотеках в Ивано-Франковске, Коломые, Тернополе, Львове МС ведут на русском языке с московским акцентом", — делился наблюдениями певец.

При этом певец не раз высказывался за тотальную украинизацию общества. Так, на вопрос о том, действительно ли так важно, чтобы официант обслуживал на украинском языке посетителей, Скрипка давал однозначный ответ. "А это и есть основа! Сначала тебя не обслуживают украинском, а потом у тебя забирают территорию. Это практически тот же процесс, только он начинается с малого, а заканчивается кровью. С этого все и начинается!", — говорил певец.

Напомним, Олег Скрипка — ветеран украинской рок-сцены. Его группе "Вопли Видоплясова" в этом году исполняется 31 год.

"Вопли Видоплясова" является основателем украинского рок-н-рола и этно-рока. Они первыми в конце 80-х годов стали петь на украинском в стиле рок.

Взрыв возмущения

Слова музыканта вызвали бурю возмущения у общественности. На личных страницах в Facebook пользователи сети активно цитируют отрывки из его интервью, которые посчитали возмутительными.

Как отмечают пользователи, такие слова оскорбяют половину населения Украины. "Это правда? Гетто для почти половины страны? Солдат на фронте тоже делить будет?", — пишет Nelya Knyazeva.

Резко раскритиковал музыканта и предприниматель, блогер Гарик Корогодски.

"Если бы в стране остались одни Скрипки, я бы сам пошел в гетто. Потому что в раю климат, а в аду – общество", — прокомментировал он.

Тем временем, один из пользователей обратил внимание на то, что Скрипка сам сделал ошибку в слове "дебилизм", и предложил отправить в гетто самого музыканта за неграмотность.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский считает слова Скрипки проявлением фашизма.

"Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал известный музыкант. Но, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и концлагеря", — подчеркнул он.

Реакция России

Отреагировали на слова музыканта и в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила встретить участников Евровидения в Киеве растяжками со словами лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки.

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта Борисполь до Крещатика: "Приветствуем участников "Евровидения". Чувствуйте себя, как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что бывший президент Украины Леонид Кучма, написавший книгу "Украина – это не Россия", "миллион раз прав, и слава Богу".

Как сообщалось, Киевский горсовет намерен обязать всех работников сферы обслуживания украинской столицы общаться с клиентами на украинском языке. Такое решение было принято за основу на заседании горсовета в четверг. Однако документ еще должен пройти второе чтение.

Кроме того, недавно в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

По материалам из открытых источников интернет