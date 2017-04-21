Дерусификация на марше. О "дИбилах" с "низким IQ" и других политиках

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скоро русские и русскоязычные украинцы будут чувствовать себя в Киеве настоящими иностранцами (если только не попадут к тому времени в гетто). Депутаты столичного горсовета одобрили в первом чтении "языковой" проект, а один патриотично настроенный музыкант предложил изолировать от общества людей с "низким IQ", которые не могут выучить украинский язык.

Внимание всем официанткам

Киевсовет принял в четверг за основу инициированный депутатами от националистической партии "Свобода" проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере", предусматривающий тотальную украинизацию сферы обслуживания и рынка рекламы в столице.

Документом предлагается, в частности, "установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский".

Во всех сферах обслуживания граждан "поставщик услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) исключительно на государственном языке".

"Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если поставщик ими владеет", — говорится в принятом за основу проекте решения Киевсовета.

Кроме того, на территории Киева рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, объявления и т. п., а также ценники должны исполняться на украинском языке (а если вывеска отображает зарегистрированный торговый знак на иностранном языке, то потребуется перевод на украинский или транслитерация равновеликим шрифтом).

Выступая утром на малочисленном митинге у стен КГГА, инициатор проекта депутат Киевсовета Юрий Сиротюк пояснил, что язык — это не только средство коммуникации, "для Путина это средство войны, средство агрессии" (речь, понятно, о русском языке).

"Киевсовет принял в первом чтении решение, обязывающее всех официантов и продавщиц в Киеве говорить исключительно на украинском языке. И это правильно. Иначе качество обслуживания не повысить и Путина не победить.



Кличко уже готов с Порошенко и английской королевой миром управлять…", — с сарказмом прокомментировал событие политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

В этот же день (так совпало) Национальный совет по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию еще одного российского телеканала (Multimania TV). А сети буквально взорвало заявление одного украинского музыканта…

Кое-что о низком IQ

Борьба "за мову" имеет все более выраженную ксенофобскую направленность. При этом в выражениях особенно не стесняются.

Так, музыкант Олег Скрипка заявил в интервью "Украинской правде", что, по его мнению, "люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дИбилизм" (так первоначально было в тексте — Ред.). Музыкант предложил таких людей изолировать, создав для них гетто.

Это высказывание вызвало достаточно острую реакцию. В комментариях к интервью спрашивают, отправлять ли в гетто главу МВД Арсена Авакова и "других русскоязычных военнослужащих", а кто-то просит Скрипку поделиться своим IQ…

"Иногда возникает риторический вопрос, зачем известные музыканты, певцы или спортсмены, имеющие узнаваемость и популярность, в один прекрасный день решают превратиться в кусок тупого дерьма, делая спорные заявления по поводу языка, национальности, патриотизма или войны. Вчера был вроде успешный и уравновешенный, а сегодня для половины страны траснсформировался в полуразвитое животное с балалайкой", — высказал свое мнение юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

В России скандальное высказывание музыканта тоже заметили, отреагировали с иронией.

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта "Борисполь" до Крещатика:"Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!", — написала представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Обыкновенный фашизм"

Впрочем, коли речь уже зашла о гетто, то не все склонны к шуткам. Так, директор директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что, конечно, можно и посмеяться, но на самом деле ничего смешного нет — "это обыкновенный фашизм!"

Такого же мнения придерживается политолог Владимир Корнилов: "Это откровенный, уже ничем не прикрытый нацизм и ксенофобия".

"Очень показательно, что интервью со Скрыпкой, в котором он призывает создавать гетто для русскоязычных, вышло 20 апреля — аккурат в день рождения кумира украинских нацистов Адика Гитлера! Совпадение? Не думаю!", - написал Корнилов в своем блоге.

"И не менее показательно, что в интервью, написанном с массой ошибок (заметьте, ошибок на мове!), эти безграмотные люди рассуждают что-то там про низкий IQ русскоязычных. Одно слово "дИбилизм" чего стоит! А они не пробовали для начала какой-то язык выучить — хоть русский, хоть украинский — перед тем, как писать на сии темы?", — возмутился политолог.

Отметим, эту ошибку в тексте интервью вскоре исправили. Но дело ведь не в орфографии…

Политолог-международник Олег Волошин написал в своем блоге, что он "рад, что все нацики начинают проявлять себя".

"Теперь или мы их поставим всей разумной частью общества на место, или о единой Украине можно будет забыть", — считает эксперт.

Журналист Владимир Богун отметил, что "в ситуации со Скрипкой, который предложил отправлять в гетто не владеющих украинским и относиться к ним как к умственным инвалидам, удивляет вовсе не то, что ляпнул какой-то малограмотный жлоб".

"Для меня самое парадоксальное в этой истории то, что его, как ни в чем не бывало, цитирует считающаяся прозападной и либеральной "Украинская правда", осыпая при этом Скрипку кучей комплиментов и даже не пытаясь критически осмыслить откровенно нацистское высказывание", — написал Богун на своей странице в Facebook.

Впрочем, как раз тут никаких парадоксов нет: не только украинские "прозападные", но и настоящие западные СМИ явно предпочитают не замечать некоторых особенностей установленной в постмайданной Украине "демократии".