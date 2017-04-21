Скрипка о скандале с "гетто": мы в Украине живем в искаженном мире

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Украинский певец и музыкант Олег Скрипка заявил, что украиноязычные граждане в стране не имеют достаточного количества контента на родном языке.

Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Мы в Украине живем в искаженном мире. Граждане не имеют достаточно книг на украинском, фильмов, Интернет-контента, отсутствует возможность общаться, учить и воспитывать детей. Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто. Некоторые из них отдают свою жизнь на востоке страны за право быть украинцем", — написал Скрипка.

Музыкант отмечает, что гражданам Франции или Германии сложно понять, как можно бороться за право говорить на родном языке в своей стране.

"Меня возмущает, когда Украину заставляют любить "русский мир" больше, чем украинский. Тем более, когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, из которого жонглеры словами и содержанию "патологоанатомы" выдернули и препарировали слово "гетто", достаточно однозначно", — сказал музыкант и предложил помочь русскоязычным украинцам "образовательной поддержкой".

Ранее СМИ сообщили, что Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ". "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ… Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами. На волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует интернет-издание "Украинская правда" слова Скрипки. Он заявил об этом во время открытого интервью на занятиях школы журналистики, которые организует издание.