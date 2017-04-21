Соло в русскоязычном гетто. Соцсети поражены словами Скрипки

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На фоне тотального похолодания скандальное высказывание украинского певца Олега Скрипки о национальном языке добавило настоящего жару в соцсетях. Лидер группы "Вопли Видоплясова" предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

Сам певец отрицает любые призывы к созданию гетто, а слова, из-за которых разгорелся скандал, называет вырванными из контекста.

Вот только не все готовы слушать новые речи Скрипки. Его старые цитаты о гетто и низком IQ интересуют украинцев гораздо больше. Яростной критике подверг высказывание певца и глава МВД Арсен Аваков и многие другие отечественные политики, чиновники, и даже простые украинцы не остались в стороне…

Однако есть в сетях и совсем иные комментарии по этому поводу: "На счет украинского языка он абсолютно прав. Украинец не знающий рідної мови это — нонсенс, как немец говорящий по-французски, и поляк — по-немецки".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook