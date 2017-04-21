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    Соло в русскоязычном гетто. Соцсети поражены словами Скрипки

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (84)

    (обновлено: )44350
    Скандальное заявление популярного украинского музыканта Олега Скрипки о необходимости создать гетто для тех, кто не знает украинского языка, вызвало немало гневных комментариев в отечественном сегменте соцсетей. Но что же пишут об этом сейчас?
    Олег Скрипка
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На фоне тотального похолодания скандальное высказывание украинского певца Олега Скрипки о национальном языке добавило настоящего жару в соцсетях. Лидер группы "Вопли Видоплясова" предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

    Сам певец отрицает любые призывы к созданию гетто, а слова, из-за которых разгорелся скандал, называет вырванными из контекста.

    Вот только не все готовы слушать новые речи Скрипки. Его старые цитаты о гетто и низком IQ интересуют украинцев гораздо больше. Яростной критике подверг высказывание певца и глава МВД Арсен Аваков и многие другие отечественные политики, чиновники, и даже простые украинцы не остались в стороне…

    Однако есть в сетях и совсем иные комментарии по этому поводу: "На счет украинского языка он абсолютно прав. Украинец не знающий рідної мови это — нонсенс, как немец говорящий по-французски, и поляк — по-немецки".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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