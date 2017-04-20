Аваков назвал омерзительными слова Скрипки

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал омерзительным предложение украинского певца Олега Скрипки отправлять в гетто украинцев, которые не могут выучить украинский язык.

"Сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека", — написал Аваков в четверг на своей странице в Facebook.

Ранее украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

По данным открытых источников, почти три четверти жителей Украины, в частности Донецкой области, считают родным русский язык. Однако недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.