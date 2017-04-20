Еврейский комитет назвал фашизмом предложение Скрипки создать гетто

Фото Анатолия Мальцева

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал фашизмом слова музыканта, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о создании гетто для тех, кто не знает украинского языка.

Ранее Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

"Можно пошутить или посмеяться над тем, что сказал деятель культуры. Но, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это обыкновенный фашизм! Скрипка призывает к введению нацистских законов. В нацистской Германии евреев лишили права на профессию, на учебу, потом началась насильственная эмиграция, гетто и концлагеря", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.