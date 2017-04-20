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    Культура

    Скрипка предложил изолировать в гетто тех, кто не может выучить украинский

    (обновлено: )402112
    Олег Скрипка отметил, что общается с самыми лучшими украинцами и берет на работу украиноязычных профессионалов. Он подчеркнул, что люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким уровнем IQ.
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Людей, которые не могут выучить украинский язык, следует изолировать, сообщил известный музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка.

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    "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует Скрипку "Украинская правда".

    Он также отметил, что хотел бы жить в полностью украиноязычном обществе.

    "Вокруг себя я это реализовываю – общаюсь с самыми лучшими украинцами, беру на работу украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским языком, они имеют полное право искать работу в других краях", — подчеркнул музыкант.

    Ранее СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку.

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