Скрипка предложил изолировать в гетто тех, кто не может выучить украинский

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Людей, которые не могут выучить украинский язык, следует изолировать, сообщил известный музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм". Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует Скрипку "Украинская правда".

Он также отметил, что хотел бы жить в полностью украиноязычном обществе.

"Вокруг себя я это реализовываю – общаюсь с самыми лучшими украинцами, беру на работу украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским языком, они имеют полное право искать работу в других краях", — подчеркнул музыкант.

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