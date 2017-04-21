В гетто, все в гетто. Бесславный конец группы "ВВ" и Олега Скрипки

Роман Степняк

Вот уже целые сутки обсуждают слова музыканта Олега Скрипки? Его цитата в "Украинской правде" взорвала интернет: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ".

А что, собственно говоря, можно было ожидать от Скрипки? Был неплохой музыкант с непростой биографией, пользовался популярностью, гастролировал в России и Европе, давал концерты в Америке. Ничего особого, таких немало. Как сам признавался, путевку на сцену ему дали в Москве. Его песни никак не звучали в Украине, пока известный музыкальный журналист Артемий Троицкий не вывел его "Танцы" на ведущий российский канал ОРТ. Представлял он свое творчество на русском языке с заметным акцентом. Этого было достаточно, чтобы его заметили на родине, "Вопли Водоплясова" стали едва ли не самым популярным музыкальным коллективом в Украине в 90-е.

Можно было бы порассуждать на тему, как Скрипка "дошел до такой жизни", серьезные люди ищут пробелы в IQ самого музыканта, упрекают его в плохом владении не только русским, но и украинским языком, даже в скандальной цитате обнаружили смешную грамматическую ошибку. Но стоит ли что-то кому-то доказывать?

Сдача писательницы Ницой

Можно ли что-либо доказать писательнице Ларисе Ницой? Той самой, которая швырнула мелочью в девочку-кассира, которая говорила с ней по-русски, да еще красочно описала эпизод на своей страничке в Facebook.

По словам Ницой, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски. "Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. "Женщина, что вы делаете?!" — взвизгивает ученица", — делится деталями своего шопинга детский автор.

По словам Ницой, в ответ на извинения, последовавшие от администрации магазина, писательница ответила: "Она заговорит по-украински только тогда, когда у нее убьют кого-то в АТО, только сначала выколют глаза, отрежут пальцы и распорют живот!". Теперь писательница грозит торговой сети судом, и вряд ли стоит исключить, что на выходе окажется вердикт, который пригвоздит бедную девушку-стажера к немедленному увольнению, а торговую сеть к серьезным штрафам.

У активистов на языке

Скажете, неадекватные случаи, крайние проявления воспаленного сознания? Рад бы тоже так думать и не придавать этому значение. Но вот решение Киевского городского совета, принятое в первом чтении и датированное 20 апреля. Это уже орган местного самоуправления. Документ подготовил представитель партии "Свобода" Юрий Сиротюк, его поддержал 91 столичный депутат. Решение обязывает сотрудников кафе, ресторанов, магазинов, контролеров, кондукторов и прочих говорить только по-украински, а также сделать обязательное украинское меню и перевести вывески.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, где всерьез обсуждаются вопросы введения "языковой инспекции", которая будет следить за соблюдением закона и сообщать о случаях "публичного неуважения к языку", что приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины. За нарушение можно получить тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет. А если пренебрежения нет, зато нет и особого желания принимать украинский, за такое выпишут штраф, и придется выложить от 3400 до 8500 гривен.

В случае, если все эти идеи будут оформлены в виде обязательных государственных актов, те, кто не "ницой" и не "скрипка", будут иметь все основания опасаться за неправильно произнесенное слово, в котором желающие обязательно найдут какие-нибудь непатриотические корни. Ведь устанавливать правила будут не в научных институтах "мовознавства" и даже не сносно владеющие украинским писатели и музыканты. Это будут делать лица с образованием, которого достаточно для того, чтобы записаться в какой-нибудь "гражданский корпус" или примкнуть к активистам партии, где под "свободой" понимают запрет разговаривать на родном языке.

Опасные грезы

Скандальное заявление Олега Скрипки появилось накануне запланированного на 29 апреля концерта музыканта в концерт-холле Freedom. Заметьте, не во Дворце "Украина" и не в Национальной опере. Уже давно артист не собирает серьезные залы, о нем забыли поклонники. Он мечтает в своих интервью о 5-7 концертах в месяц в серьезных залах, где он мог бы "реализовать огромные проекты — начиная от фестивалей и продолжая своими выступлениями с различными оркестрами в хороших залах, в опере, например, во дворце "Украина". Но это мечты, которые никак не могут осуществиться. Не расходятся миллионными тиражами детские книги писательницы Ницой, а ей хотелось бы такого признания.

Признаться, что слушают не его, Скрипку, а отдают предпочтение другим, более успешным и интересным музыкантам, что читают не ее, Ницой, а более глубоких, современных и успешных писателей. А вот объяснить все это засильем русского языка значительно проще. Такая вот перспектива развития гражданского общества в стране победившей революции достоинства. Той самой разноязычной революции, голосом которой, наряду с украинским, был русский язык.