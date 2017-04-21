"Какое гетто?" Скрипка заявил, что никого ни к чему не призывает

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Украинский певец и музыкант Олег Скрипка отрицает, что говорил про гетто для граждан, неспособных выучить украинский язык.

"Какое гетто? Я никого ни к чему не призываю. Тем более гетто. Это же политические штуки. Вы что? Там есть моя прямая речь? Есть мой голос? Это какой-то юмор. Может, шутка?" — ответил Скрипка на просьбу "Взгляда" прокомментировать его призыв создавать гетто, высказанный в интервью "Украинской правде".

На замечание, что заявление прокомментировали ряд политиков, а также МИД России, певец ответил, что "Министерству иностранных дел нужно заниматься своими прямыми делами, а не цитировать рокеров".

Журналист спросил также, собирается ли Скрипка требовать, чтобы процитировавшее его издание привело "эту цитату в надлежащий вид, потому что она очень провокативная".

"Я это попробую, но не думаю, что это возможно. Провокативных цитат столько мне вкладывают… Вместо того чтобы заниматься реальными делами, пускается пена, начинают политики цитировать… И люди занимаются не важными делами, а цитируют эстрадных исполнителей", — заключил он.

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Ранее СМИ сообщили, что Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ". "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ… Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами. На волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует интернет-издание "Украинская правда" слова Скрипки. Он заявил об этом во время открытого интервью на занятиях школы журналистики, которые организует издание.