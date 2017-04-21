Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скандальное высказывание музыканта и лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки о гетто для русскоговорящих могло быть просто недостаточно продуманной попыткой пиара. Но есть подозрения, что за этим кроются серьезные политические технологии. Об этом сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Олег Скрипка заявил, что людей, которые не могут выучить украинский язык, следует изолировать.



"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дибилизм" (позднее в тексте ошибку в этом слове исправили — Ред.). Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует Скрипку "Украинская правда".

По мнению Дмитрия Корнейчука, само высказывание музыканта еще не свидетельствует о его русофобии, возможно, он просто "не следил за языком".

"Скрипка — это типичный украинец. К большому сожалению, мы ментально не привыкли отвечать за сказанные нами слова. Как в политике, так и на бытовом уровне. Я не думаю, что Скрипка — русофоб. Он обычный приспособленец, как и большинство наших певцов. Учитывая, что аудитория песен Скрипки украиноязычная, то он банально пиарился и не следил за языком. Тем более, благодаря квотам на украинские песни, Скрипка, о котором забыли, начал вновь звучать на радио. И ему надо дополнительно о себе напомнить", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По словам аналитика, его в этой истории интересует совсем другое: "Был ли столь идиотский пиар с "гетто" запущен самим Скрипкой? Или за скандалом стоят определенные политтехнологии, направленные на очередной раскол общества?"

"На самом деле, как и в случае с Дорном, есть большие подозрения, что за раскруткой слов Скрипки стоит власть. Именно власти сейчас необходим постоянный раскол в обществе, чтобы люди не следили за действиями власти. К примеру, как Порошенко продолжает срывать Минские договоренности. Или Гройсман готовит очередной геноцид украинцев под видом пенсионной реформы. Или как готовят на продажу последнее достояние страны — землю. Тема раскола страны на почве языка — всегда остается наиболее эффективной технологией для отвлечения внимания", — резюмировал Корнейчук.

Отметим, после бурной реакции в соцсетях Олег Скрипка в комментарии для сайта ТСН.uа объяснил, почему сказал именно так, как сказал.

"Меня возмущает, когда Украину заставляют любить "русский мир" больше, чем украинский. Тем более когда используют мои слова для манипуляций и попыток формировать в Украине искусственную реальность. Поэтому мое высказывание, с которого жонглеры словами и содержательные "патологоанатомы" выдернули и препарировали слово "гетто", довольно однозначное", — сказал музыкант.

А позднее в беседе с НСН Скрипка заявил, что слова о гетто ему приписали: "Это не моё высказывание. Кто-то придумал и в мой рот вложил. Осуждается то, что я не сказал".

В то же время лидер группы "ВВ" сказал, что хотел бы извиниться "перед теми людьми, которых я задел и обидел словами, которые я не говорил".