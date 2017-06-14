Румынская община Украины требует отмены языковых квот на ТВ

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Румынская национальная община обратились с открытым письмом к Верховной Раде, президенту, международным организация и правительствам стран мира, призывая отменить языковые квоты на телевидении.

Текст письма был опубликован в главном румыноязычном издании Украины "Зориле Буковины" (Зоря Буковины).

"Мы считаем это решение (введение языковых квот — ред.) грубым нарушением наших основополагающих прав и свобод человека и гражданина. Также считаем, что такие законодательные шаги противоречат Конституции Украины, национальному законодательству и взятым Украиной на себя международно-правовым обязательствам. В частности:

— конституционным принципам защиты языковых меньшинств, предусмотренных статьями 10, 11 Конституции Украины;

— национальным механизмам защиты языковых прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных статьей 8 Закона Украины "Об основах государственной языковой политики";

— международным обязательствам, взятым на себя Украиной о запрете ограничения в использовании языков национальных меньшинств, предусмотренных статьями 4, 7, 11, 13 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств от 05.11.1992 года. А также, Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств от 1.02.1995 года (статьями 5, 6, 7, 10) и Европейской конвенции о трансграничном телевидении от 05.05.1989 г. (Статьей 4).

Это решение украинского парламента мы рассматриваем как неоправданный шаг к свертыванию демократии в Украине. В частности, усиление ограничений социокультурных прав национальных меньшинств. Мы обеспокоены курсом отдельных политических сил, представленных в украинском парламенте, на раскол многонационального народа Украины по этническому, культурной или конфессиональному признаку. Попытки продвижения идеологии социокультурной "неполноценности" отдельных социальных групп и общин. Видим в этом большую опасность для украинского народа и народов стран Европы", — говорится в обращении.

Румынская община обратились к Верховной Раде с требованием пересмотреть решение об ограничении возможностей использования языков национальных меньшинств в украинском информационном пространстве.

"Самобытность украинской национальной культуры не должна развиваться за счет политики культурной унификации и искусственного подавления прав представителей других культур многонационального народа Украины", — резюмируется в открытом письме общины.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.