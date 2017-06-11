На языке мовы. В Украине рестораны штрафуют за русскую речь

facebook.com/ukrainews

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Мовный диктат

В четверг, 8 июня, стало известно, что в Херсонской области восемь ресторанов оштрафовали за русский язык при обслуживании.

Как сообщили в Госпотребслужбе Украины, в ведомство поступило около 10 жалоб. Все их подал один и тот же человек, но его личность не указывается.

В ходе проверки было установлено, что информация в меню, на выставочных ярлыках и в кассовых чеках была изложена на русском языке. Кроме того, персонал ресторанов общался с клиентами на русском.

Читайте также: Украинизация (деруссификация) шагает по стране: минус музеи, спектакли, театры

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложены на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке. Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины "О защите прав потребителей", — сообщает подробности Госпотребслужба.

В результате — восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях".

Ранее 23 мая около 50 активистов пришли в ливанский ресторан в Киеве и требовали освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом заведения украинского языка во время обслуживания.

"Участники общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади, требуя освободить помещение", — говорилось на сайте Центра информации о правах человека.

Украинизация сферы обслуживания

Напомним, что в Верховной Раде 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 "О языке", в котором содержится норма о том, что в сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) является обязательным использование украинского языка.

Именно этим законом депутаты хотят заменить нынешний закон "Об основах государственной языковой политики".

За выполнением закона будут следить специальные языковые инспекторы, а за нарушение закона парламентарии предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн.), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн.) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн.) для СМИ.

20 апреля 2017 года Киевсовет в первом чтении утвердил проект закона, согласно которому всю столичную сферу обслуживания ждет тотальная украинизация.

Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания, торговли меню должно предоставляться на украинском языке.

Однако речь идет лишь об учреждениях коммунальной формы собственности.

Данное решение было принято большинством голосов в сессионном зале, но еще не проголосовано окончательно.

По материалам из открытых источников интернет