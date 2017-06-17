На украинском языке общается половина украинцев

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины. Об этом свидетельствуют данные крупного соцопроса, совместно проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центр имени Разумкова). Результаты соцопроса приводят в своей статье в "Зеркале недели" народный депутат Игорь Грынив и польский политик Мирослав Чех.

Они отмечают, что респондентам предложили ответить на вопрос о том, на каком языке они общаются дома. Согласно результатам исследования, больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны.

Русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных. Столько же (24% респондентов) ответили, что говорят и на украинском, и на русском языках.

"Результаты опроса свидетельствуют, что вслед за значительным увеличением деклараций об украинской национальной идентичности аналогичных изменений в языковой практике не произошло. Люди, с этой точки зрения, консервативны и не склонны к изменению общепринятой практики. Зато симптоматична ситуация в Киеве, где впервые людей, которые дома разговаривают исключительно на украинском языке, стало больше, чем тех, кто общается исключительно на русском", – говорится в статье.

Социологический опрос был проведен четырьмя крупнейшими социологическими центрами Украины в марте нынешнего года. В нем приняли участие 14 тысяч респондентов, по 500 в каждой области, а в Киеве, Харьковской и Одесской областях — по 1 тысяче.

Области, кроме названных, были объединены в крупные регионы, чтобы снизить погрешность опроса. Результаты исследования позволили создать карту общественных настроений украинского сообщества по таким вопросам, как национальная идентичность, языковая проблема, конфессиональная принадлежность, отношение к ЕС и НАТО и т. п.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют в Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке ко вступлению в учебные заведения Украины.