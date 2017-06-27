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Тарифное безумие. Сколько украинцы заплатят в июле
10:28
27.06.2017
(обновлено:
10:32 27.06.2017
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Не успев нарадоваться окончанию отопительного сезона, украинцы получили очередной "подарок" от власти. Вслед за тарифами на водоснабжение, с 1 июля для киевлян почти в два раза вырастет квартплата.
РИА Новости Украина
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