наверх
27.06.201711:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Тарифное безумие. Сколько украинцы заплатят в июле

    (обновлено: )49930
    Не успев нарадоваться окончанию отопительного сезона, украинцы получили очередной "подарок" от власти. Вслед за тарифами на водоснабжение, с 1 июля для киевлян почти в два раза вырастет квартплата.
    Тарифное безумие
    РИА Новости Украина

    Смотрите также: Хаос и протесты. Неутешительные результаты опроса украинцев

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    Взрыв авто в Киеве
    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Последствия обстрела Авдеевки
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против