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    Новые тарифы на придомовую территорию превратят Киев в пустыню — эксперт

    (обновлено: )21410
    Депутат Киеврады, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко заявил, что реального стимула экономить ресурсы, реального стимула делать разделение мусора в тарифах по ЖКХ нет.
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube

    Депутат Киеврады, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий Гуманенко заявил, что реального стимула экономить ресурсы, реального стимула делать разделение мусора в тарифах по ЖКХ нет.

    "Какая же здесь реформа жилищно-коммунального сектора? Никакой", — подытожил он.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

    Кабинет министров Украины принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы.

    Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

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