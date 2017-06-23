Новые тарифы: киевляне заплатят за воздух

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина



Реформа или афера?

Киевские городские власти объявили, что с 1 июля квартплата повысится в два раза. К примеру, собственники квартиры площадью в 60 кв. м. будут платить 400 грн в месяц за содержание дома и придомовых территорий. Это стало неприятным сюрпризом для большинства киевлян неприятным сюрпризом, поскольку они и так с трудом выплачивают коммуналку, которая за последние два года выросла в 3-4 раза.

"Киевляне теперь платят за отопление в три раза дороже, электроэнергию — в четыре раза дороже, газ вырос в 5-8 раз. Теперь настал черед повышения оплаты за обслуживание домов и придомовой территории. Если брать квартиру в 60 квадратов, то сумма платежа за эту услугу увеличиться до 400 грн. По объективным причинам, на фоне повышения минимальной зарплаты, дворникам нужно поднимать зарплату, но при этом, от КГГА нужно требовать повышения качества услуг. Стоит отметить, что квартплата состоит из 25 услуг. Среди них — уборка придомовой территории, уборка бытовых отходов, уборка придомовой территории, содержание опознавательных дорожных знаков, электроснабжение лифтов, техническое снабжение лифтов и водоотводов, уничтожение насекомых, обслуживание вентиляционных каналов и так далее. Однако никто не знает, кто именно отвечает за осуществление этих услуг", — заявил на пресс-конференции РИА Новости Украина Максим Котенко, аналитик ОО "Публичный аудит".

Эксперты и оппозиционные депутаты Киевсовета раскритиковали повышение квартплаты. По их мнению, решение о повышении тарифов должен принимать Киевсовет, который даже не был ознакомлен с новыми предложениями КГГА. Соответственно, никто не смог проконтролировать ту себестоимость, которую заложили киевские власти в новые тарифы.

"К примеру, они посчитали новые тарифы на уборку придомовых территорий. Но у нас нет четкого раздела участком этих территорий, в ЖЕКе они поделены формально карандашом. Я не понимаю, почему тарифы отличаются в 4-5 раз. Или почему вы нам выставляете тарифы за электроснабжение лифтов и мест общего пользования в расчете на квадратный метр? В доме стоит счетчик, соответственно жители должны платить только за использованную электроэнергию на счетчике. Получается, жители не могут регулировать свое потребление", — считает экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

По мнению экспертов, новые тарифы никак будут способствовать сокращению энергопотребления и улучшению благоустройства, поскольку львиная доля поступлений от платежек поступает муниципальным компаниям-монополистам, тогда как ЖЭКи получают крохи.

"За первое полугодие мы с бюджета компенсировали управляющим компаниям 274 миллиона гривен по непрозрачным схемам. Они пошли просто в кучу всем 10 управляющим компаниям. На что они пошли не понятно. Очевидно, что потом они нам опять выкатят долги не на 5-10%, а сразу же в два раза. Если у вас поднялся тариф на электроэнергию, сделайте прозрачный расчет на эту услугу. А они сбили все в кучу, на 2 умножили, мол, сами разбирайтесь. У депутатского корпуса они не спрашивали разрешения, не обсуждали с общественностью, департамент ЖКХ не прислушался к нам, поэтому с 1 июля новые тарифы пойдут в карман монополистов, коммунальный сектор ничего не получит, фактически, это транзитные деньги, которые никак не скажутся на качестве жизни этих домов", — подчеркнул Кучеренко.

Квартплата повысится, долги возрастут

По мнению экспертов, повышение тарифов на содержание домов и придомовых территорий спровоцирует увеличение сумм задолженности киевлян, которая с начала 2017 года увеличилась на 72,8 млн грн — до 421,8 млн грн. Соответственно, увеличивается и сама сумма субсидий. Однако уже сейчас задолженность бюджета перед организациями ЖКХ составляет 1,3 млрд грн. Эксперты считают, что новые тарифы являются узаконенным грабежом, поскольку большая часть услуг по квартплате не оказывается, однако на бумаге чиновники пишут, что услугу оказали, а деньги кладут себе в карман.

"Власть фактически обворовывает киевлян. Никто из нас не видел, чтобы коммунальщики делали бы дератизацию, дезинфекцию, прочистку вентиляционных каналов. Ничего этого коммунальщики не делают. Но акт выполненных работ регулярно подписывается. Фактически, сфера ЖКХ превратилась в монополию, где жильцам навязывается куча услуг, однако ни отказаться от них, ни проверить ход их выполнения они не могут", — заявил Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК.

По словам депутата Киевсовета, киевлян заставляют платить за воздух в виде уборки придомовой территории, поскольку она четко не определена. При этом, значительная часть этой земли при мэре Черновецком была объявлена зоной общественного пользования. На этом наживаются коммунальные компании, которые приписывают одну территорию, а реально убирают намного меньшую.

По мнению экспертов, если бы в ведомстве Кличко рационально использовали средства городского бюджета, то можно было бы не только избежать повышения квартплаты, но и починить большую часть многоквартирных домов столицы. В данный момент более 80% жилья города нуждается в ремонте.

"В прошлом году на различные городские программы ЖКХ: ремонт, вставку новых пластиковых, установку детских площадок потратили 1,5 млрд грн из городского бюджета. Это огромная сумма и как ее потратили непонятно. У нас же есть жилой фонд, который люди боятся брать в эксплуатацию, потому что придется брать на себя расходы, Но ведь достаточно подойти к этой проблеме комплексно, выделить на каждый дом по 2-3 млн, то можно было бы переложить все коммуникации, починить крышу, сделать тепловой пункт, а потом передать этот дом совладельцам. Это сразу же приведет к массовому созданию ОСББ, поскольку жители будут понимать, что из них не будут сразу же требовать десятки тысяч гривен на ремонт", — подчеркнул Гуманенко.

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По его словам, из-за непрофессионализма местных властей Киеву также угрожает мусорная катастрофа, которую сейчас переживает Львов, поскольку в 2018 заканчивается срок эксплуатации мусорных полигонов 5 и 6. Однако в ведомстве Кличко пока не удосужились найти новое место для полигона.