С ними не соскучишься. Рост тарифов с июля

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Все выше и выше

Киевляне получили очередной "подарок" от власти. С 1 июля тарифы на содержание домов вырастут в 1,5-2 раза. Соответствующее распоряжение от 6 июня 2017 года обнародовано на сайте КГГА.

Отметим, что в тариф на содержание дома и придомовой территории входят расходы на уборку, обслуживание лифтов, вывоз мусора, текущие ремонты и т.д.

Новые тарифы предусмотрены для 8327 домов столицы. По мнению столичных властей, "они позволят преодолеть убыточность предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий, улучшить качество обслуживания населения и приведет к экономии бюджетных средств".

Средний размер тарифа вырастет до 6,43 гривен за 1 кв. м с НДС, тогда как сейчас составляет 3-5 грн в зависимости от управляющей компании.

К примеру, за содержание дома и придомовой территории в квартире 70 квадратных метров нужно было в среднем заплатить 210 гривен, после подорожания сумма в платежке увеличится до 471 гривны.

При этом власти Киева оставили возможность населению платить за услугу с 10% скидкой, если оплата осуществляется до 20 числа месяца.

Как уточняют в КГГА, повышение вступит в силу 1 июля 2017 года, а платить по новым тарифам украинцы уже будут с 1 августа.

Кроме того, с 1 июля снова подорожает и электроэнергия.

Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом говорится в постановлении регулятора от 23 марта.

Нацкомиссия утвердила на 2017 год оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы — 1365,72 грн/Мвт-час.

Причины повышения

РИА Новости Украина Евгений Котенко Здание Киевской горгосадминистрации

В киевской мэрии объясняют решение по повышению квартплаты общим ростом тарифов в стране. При этом в КГГА подчеркивают, что на фоне роста других тарифов, квартплата не менялась с 2010 года.

"Такое непопулярное решение связано с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума, нам нужно повышать зарплаты дворниками, иначе мы просто их потеряем. Квартплата не менялась с 2010 года! За три года электричество подорожало в шесть раз, возросли услуги по вывозу твердых бытовых отходов, подорожало горючие. Это минимальный тариф, чтобы отрасль работала и не наступил коллапс", — пояснили в КГГА.

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Кроме того, говорят в мэрии, повысить квартплату заставил и резкий рост убыточности ЖЭКов.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, новые тарифы позволят поднять качество оказания таких услуг. "Надеемся на понимание киевлян. Мы берем на себя обязательство контроля качества", — заверил он.

Впрочем, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко считает необоснованным решение о повышении квартплаты киевлянам. "Я не вижу, почему возник вопрос повышения стоимости квартплаты, в чем причина подобного повышения. Стоит вопрос о законности подобного повышения, и я считаю, что это неправильно. Подобное повышение необходимо обсуждать с жителями, прописывать порядок повышения после обсуждения с выплатами. Однако этого не происходит. Непонятно, почему повысили именно в два раза, почему не в три или в четыре? Такие решение киевляне могут и должны оспаривать в суде", — заявил Кучеренко.

Цены на газ

Но есть и хорошая новость. С 1 июля Нафтогаз Украины снизит минимальные цены на природный газ для промпотребителей на 3% по сравнению с июнем — с 7430 до 7208 гривен за тыс. кубометров.

Максимальные цены на природный газ будут также снижены на 2,9% — с 8 250 до 8 008 грн за тыс. кубометров. Цены указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Стоимость проезда

УНИАН Деньги и проездной на метро

С июля в Киеве подорожает стоимость проезда в метро и общественном транспорте.

С 15 июля рост цен на проезд затронет метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, фуникулер и даже городскую электричку.

Стоимость жетона в киевском метро вырастет с 4 до 5 гривен.

Владельцам пластиковых карт удастся несколько сэкономить на поездках. При пополнении карты на 10-19 поездок стоимость 1 жетона по прежнему составит 4,9 грн, а в случае заблаговременной покупки 50 поездок — по 4,5 гривны.

Стоимость разового билета на городскую электричку составит 7 гривен.

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере подорожает с 3 до 4 гривен.

Как пояснили в администрации Киева, цены на проезд повысят для поддержки муниципальных столичных предприятий.

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При этом, по словам советника первого зампредседателя КГГА Василия Яструбинского, тарифы могли быть еще выше. Яструбинский отметил, что специалисты вычислили экономически обоснованный тариф. Согласно расчетам, проезд в киевском метро должен был составлять 6,64 грн, а в наземном транспорте — 6,91 грн.

По материалам из открытых источников интернет